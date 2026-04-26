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Marcus Rashford prefiere ganar menos en el Barcelona que volver al Manchester United, pero le han dicho que sea paciente en esta complicada saga de fichajes
Rashford acalla a los críticos
Rashford ha recuperado su reputación en el Camp Nou tras llegar cedido del United el verano pasado. Bajo las órdenes de Hansi Flick, el delantero aporta un gol o una asistencia cada 92 minutos esta temporada.
Aunque algunos críticos vieron el fichaje como un riesgo, sus actuaciones han respaldado al Barça en su lucha por La Liga.
El jugador de 27 años volvió a demostrar su capacidad para decidir partidos al marcar un espectacular segundo gol en la vital victoria por 2-0 sobre el Getafe. Este tanto fue el decimotercero de la temporada en todas las competiciones y espera seguir en el Barça más allá del verano.
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Obstáculos económicos para la residencia permanente
A pesar de su éxito en el campo, el traspaso no es sencillo. Las restricciones financieras del Barcelona obligan a la junta a revisar cada céntimo.
Según Guillem Balague en la BBC, Rashford está dispuesto a ganar menos en Cataluña que en Manchester, pero el club aún duda por el fair play financiero.
La directiva compara las ventajas de ficharlo con otras prioridades y algunos directivos creen que el dinero podría destinarse a otros fines.
Su entorno asegura que está comprometido y pide paciencia, pues el ruido sobre su salida es normal en las grandes negociaciones españolas.
La rotación táctica de Flick
Flick ha dosificado a Rashford esta temporada, rotándolo en una plantilla con gran talento ofensivo. De los siete delanteros que compiten por tres puestos, solo Lamine Yamal ha superado los 3.600 minutos.
Rashford se ha adaptado a esta competencia y ha mostrado madurez al aceptar que no siempre será titular.
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La sombra amenazante del Manchester United
Mientras el Barcelona se acerca a otro título de La Liga, que podría conseguir ya el 10 de mayo, el club de origen de Rashford lo observa desde la distancia. El United, ahora dirigido por Michael Carrick, lucha por clasificarse para las competiciones europeas y ha guardado silencio sobre el futuro del delantero. La puerta de Old Trafford no se ha cerrado, pero la preferencia del jugador es clara.