Rashford reforzó su reputación internacional al marcar en la victoria de Inglaterra sobre Croacia en el Mundial, lo que ha aumentado las expectativas del Manchester United sobre su valor de mercado. Aunque otros clubes están interesados, el delantero ha dejado claro que su prioridad es el Barcelona, según Sport.

El delantero, que jugó cedido allí la temporada pasada, cree que aún tiene cuentas pendientes en España y no ha cambiado de postura pese a la llegada de Gordon. Según diversos medios, está dispuesto a esperar hasta los últimos días del mercado para que el Barça encuentre la forma de ficharlo de forma definitiva.