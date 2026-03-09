Goal.com
Marcus Rashford ha marcado cuatro goles en cuatro meses, entonces, ¿por qué el Barcelona está tan desesperado por pagar 26 millones de libras por el jugador cedido por el Manchester United?

Xavier Vilajoana fue noticia durante su fallida candidatura a la presidencia del Barcelona al afirmar que ya había mantenido «algunos contactos» con la estrella del Bayern de Múnich Harry Kane para su fichaje por el Camp Nou. Sin embargo, en realidad, el tema más interesante que planteó el ingeniero industrial durante la campaña electoral se centró en otro inglés, Marcus Rashford.

Como todos sabemos, el Barcelona tiene un acuerdo con el Manchester United para fichar al versátil delantero al final de la temporada por solo 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas/35 millones de dólares), pero Vilajoana se preguntó abiertamente si ese dinero no sería mejor invertirlo en traer de vuelta a Jan Virgili a Cataluña. El jugador de 19 años se marchó al Real Mallorca el verano pasado, pero el Blaugrana tiene una opción de tanteo sobre el internacional sub-21 español, que ha acumulado seis asistencias en La Liga esta temporada.

Las cifras de Rashford son mucho mejores (23 goles en todas las competiciones) y, en estos momentos, se cree que su cesión se convertirá en definitiva este verano, siempre y cuando, por supuesto, Joan Laporta sea reelegido presidente. Sin embargo, incluso eso no significaría necesariamente que Rashford siguiera en el Barcelona la próxima temporada...

    Golpe libre

    El Barcelona ha realizado muchos fichajes impactantes durante la última década, razón por la cual sigue en una situación financiera tan precaria, pero aprovechar al máximo la desesperación del United por deshacerse de Rashford fue una jugada maestra.

    El internacional inglés puede haber sufrido un drástico bajón de forma en Old Trafford, en medio de un intenso escrutinio de su supuesto comportamiento poco profesional, pero demostró lo suficiente durante los seis meses que pasó cedido en el Aston Villa la temporada pasada como para sugerir que estaba decidido a volver a encarrilar su carrera lejos del intenso escrutinio que conlleva jugar en el club de tu ciudad natal.

    De hecho, esa positiva cesión en Birmingham ayudó a convencer al director deportivo del Barça, Deco, de que Rashford era un riesgo que valía la pena correr, prácticamente un golpe libre, ya que el United estaba dispuesto a dejarlo marchar cedido con opción de compra.

    Según los informes, los cerebros de INEOS ahora lamentan profundamente los términos de ese acuerdo, y es fácil entender por qué. Eliminar a Rashford de la nómina era la prioridad número uno, ya que hacerlo, aunque solo fuera por una temporada, le ahorró al United aproximadamente 15 millones de libras (20 millones de dólares). Sin embargo, el acuerdo de cesión debería haber sido «seco» o la opción de compra mucho más alta, porque 30 millones de euros parecen una ganga para el Barça.

  • DecoGetty Images

    Recorte salarial crucial

    Desde un punto de vista puramente deportivo, el Barcelona está consiguiendo lo que quería de Rashford.

    La línea de ataque prácticamente se formó sola la temporada pasada, con Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal formando uno de los tríos ofensivos más devastadores del fútbol mundial. Sin embargo, Hansi Flick consideraba que le faltaba una alternativa de primer nivel a Raphinha en la banda izquierda, sobre todo porque al entrenador le intrigaba la idea de mover al brasileño al puesto de número 10.

    Rashford encajaba perfectamente y, además, tenía la ventaja añadida de poder jugar en la delantera si fuera necesario. Sin embargo, no se puede restar importancia a las favorables condiciones económicas del acuerdo, ya que Rashford estaba tan interesado en fichar por el Camp Nou que estaba dispuesto a aceptar una reducción salarial, lo que hizo que su fichaje fuera una decisión obvia para Deco.

    «Hizo un muy buen trabajo en el Villa», declaró el excentrocampista del Barça a SPORT. «De hecho, el Aston Villa lo habría retenido si hubiera sido posible. Lo sé porque he hablado con gente del club.

    Pero él solo quería venir al Barça, y eso es algo muy positivo. El hecho de que aceptara un salario más bajo para que esto fuera posible demuestra claramente lo mucho que quería venir, y estamos muy contentos por ello. Es un jugador que aporta mucho al equipo».

  • «Espectacular»

    Rashford ha desempeñado muy bien el papel de suplente de Raphinha. Solo ha sido titular en 13 partidos de La Liga, pero ha participado en 12 goles y ha demostrado ser especialmente útil en la Liga de Campeones (cinco goles y cuatro asistencias). De hecho, antes del partido de ida de octavos de final del miércoles en Newcastle, conviene recordar que la carrera de Rashford en el Barça despegó hace seis meses en St. James' Park, cuando marcó dos goles en la victoria por 2-1 del Blaugrana en Tyneside.

    Además, fueron dos goles magníficos, ya que Rashford abrió el marcador con un fantástico cabezazo y luego duplicó la ventaja de su equipo con un potente disparo desde lejos que golpeó la parte inferior del travesaño antes de entrar.

    «Marcus es espectacular», comentó entusiasmado su compañero Ronald Araujo después del partido. «Hace lo mismo en los entrenamientos. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, porque tiene mucha calidad».

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    «Mentalidad perfecta»

    Se podría argumentar fácilmente que Rashford no ha alcanzado las mismas cotas desde su última visita a St. James' Park, y cabe destacar que solo ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro meses. Sin embargo, el regreso de Raphinha tras el parón internacional de noviembre es un factor atenuante en ese sentido, ya que sigue siendo el líder indiscutible de este Barça.

    Flick también se ha apresurado a señalar que la reacción de Rashford al pasar cada vez más tiempo en el banquillo ha sido ejemplar.

    «Intento hablar con todos los jugadores cuando no son seleccionados», explicó recientemente el alemán, «y la última vez que hablé con Marcus, me respondió: "Jefe, no tiene que explicarme sus decisiones. Lo más importante es el equipo. Tenemos que conseguir los tres puntos. El resto no es tan importante"».

    «Esta es la mentalidad perfecta, y por eso estoy tan contento de tenerlo. Cuando está en el banquillo, demuestra que tenemos una plantilla buena y profunda. Lo que puedo decir es que es un jugador absolutamente profesional. Al principio tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel».

  • FBL-ENG-PRESSERAFP

    «Necesita esforzarse más».

    Como suele ocurrir con Rashford, al menos desde su sensacional temporada 2022-23 con el United y la selección inglesa, siempre queda la sensación de que podría rendir más. En octubre, Thomas Tuchel mencionó que era preocupante que, a sus 28 años, Rashford aún no hubiera alcanzado todo su potencial.

    «Puede ser uno de los mejores del mundo», declaró el entrenador de los Tres Leones a los periodistas. «La calidad que veo en los entrenamientos, el remate con ambas piernas y con la cabeza. Es explosivo, rápido, fuerte en el juego aéreo, así que, ¿dónde están los límites? No hay límites.

    Pero los números no reflejan su potencial. Tiene que esforzarse más. Eso significa más goles y asistencias. Y eso es lo que le he dicho».

    Pero también Flick, que también ha utilizado esa temida palabra «potencial» al referirse a Rashford.

    «Estoy encantado con él», dijo el exentrenador del Bayern de Múnich. «Pero con su velocidad y técnica, puede aportarnos mucho más. Quiero que todos den lo mejor de sí mismos y eso tiene que ver con la mentalidad, la actitud durante los entrenamientos... Eso es lo que queremos ver. Esforzarse siempre por ser mejor».

    Sin embargo, Flick nunca ha dicho nada que sugiera que no quiere seguir trabajando con Rashford la próxima temporada. Al contrario, ha sido bastante claro al decir que le gustaría que se incorporara al equipo de forma permanente, al tiempo que se muestra muy respetuoso con las limitaciones presupuestarias del Barça.

    La cuestión es que, en cualquier caso, retener a Rashford sería una decisión inteligente por parte del Barça.

  • marcus-rashford-(C)Getty Images

    «Lo tiene todo».

    Las actuaciones de Rashford en las últimas semanas podrían haber sido mejores, pero su valor de mercado ya ha aumentado desde su llegada a Cataluña, lo que significa que el Barça haría bien en ejercer su opción de fichar al delantero por solo 30 millones de euros, ya que entonces estaría en condiciones de venderlo con casi total seguridad y con beneficios a un club de la Premier League antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

    Sin embargo, es evidente que Rashford no quiere eso. Ha dicho una y otra vez que nada le gustaría más que prolongar su estancia en el Camp Nou. Siempre ha hablado muy bien de su entrenador, sus compañeros, el club y la ciudad, al tiempo que se ha esforzado por aprender el idioma. También se ha ganado el respeto de mucha gente en el Barça por su rendimiento en el campo y su comportamiento fuera de él. 

    «Lo tiene todo», declaró Lewandowski a Sky Sports la semana pasada. «Tiene velocidad, tiene técnica, tiene buen disparo, tiene buen pie izquierdo, buen pie derecho, habilidades. Marcus es un tipo al que, si le das confianza y ve que crees en él, te devuelve el 200 %».

    Sin duda, podría ayudar al Barcelona a duplicar su inversión este verano, pero no son esas cifras lo que le preocupa. Como señaló Tuchel, lo que Rashford necesita son aún más goles y asistencias, porque ya sabemos que ficharlo tiene sentido desde el punto de vista financiero para los blaugranas, pero la única forma de que se quede definitivamente en el Camp Nou es que también tenga sentido desde el punto de vista deportivo.

