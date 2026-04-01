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Marcus Rashford está listo para regresar al Manchester United tras expirar la cláusula de traspaso definitivo del Barcelona
El Barcelona no cumple el plazo límite para fichajes
El Barcelona no ha ejercido la opción de compra incluida en el contrato de cesión de Rashford, lo que significa que ya no tiene el derecho unilateral de fichar al delantero por una cantidad fija. El club catalán tenía hasta el 31 de marzo para comunicar al Manchester United su intención de activar la cláusula de 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas/35 millones de dólares), pero esa fecha ha pasado sin que el líder de La Liga haya hecho ningún movimiento oficial, según Cadena SER.
La situación deja al jugador de 28 años en un limbo tras lo que parecía ser una exitosa reactivación de su carrera en España. Aunque el director deportivo Deco había confirmado previamente la existencia de la opción de compra, su falta de actuación antes de la fecha límite sugiere que las presiones económicas del club están dictando una vez más su estrategia de fichajes. El informe sugiere que el Barcelona está interesado en un segundo acuerdo de cesión, pero el United tiene poco interés en tal arreglo, prefiriendo una ruptura definitiva y una venta definitiva este verano.
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Los obstáculos del juego limpio financiero
A pesar de que Rashford se ha consolidado como titular bajo las órdenes de Flick, el acuerdo se ha visto complicado por las estrictas normas financieras de La Liga. Si bien la cantidad de 30 millones de euros por el traspaso se consideraba asumible, las elevadas exigencias salariales del jugador resultaron ser el escollo para un club que aún se enfrenta a una deuda considerable. Deco se ha pronunciado recientemente sobre la incertidumbre que rodea el fichaje, admitiendo que la decisión implica varios factores complejos. Al hablar sobre la continuidad del delantero, dijo: «[¿Se queda Rashford?] El asunto está ligado al juego limpio financiero, a las prioridades, al rendimiento y a la decisión del entrenador, y es algo que aún no hemos hecho porque no es el momento adecuado».
Los rivales de la Premier League están en alerta máxima
Según se informa, el Manchester United se toma la situación con calma y no tiene intención de rebajar su valoración. Si el Barça no puede o no quiere pagar la cantidad acordada, los Red Devils están dispuestos a considerar ofertas de rivales de la Premier League por este canterano. En Old Trafford cada vez se cree más que el mercado inglés podría ofrecer un precio superior a los 30 millones de euros que se barajaban anteriormente en España.
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Incertidumbre al concluir la temporada
Las últimas semanas de la temporada serán ahora decisivas para Rashford, que busca demostrar su valía ante una directiva del Barcelona que se muestra indecisa o ante posibles nuevos clubes. Su rendimiento ha bajado últimamente, ya que no ha marcado ningún gol ni ha dado ninguna asistencia desde enero.
Tal y como están las cosas, su permanencia definitiva en el Camp Nou parece muy complicada. Queda por ver si eso le llevará a tener una segunda oportunidad en el United bajo las órdenes de Michael Carrick o a un fichaje estrella por un rival de la Premier League, pero la red de seguridad que suponía la opción de compra, en la que tanto el jugador como el club confiaban, ha desaparecido oficialmente.