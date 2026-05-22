Getty Images Sport
Traducido por
Marcus Rashford emite un comunicado aclaratorio tras omitir al Manchester United y agradecer a Unai Emery y Hansi Flick tras su convocatoria con Inglaterra
Rashford reflexiona sobre su regreso a la selección inglesa tras un periodo difícil
Rashford celebró su convocatoria con Inglaterra para el Mundial 2026. El delantero había quedado fuera de la Euro 2024 y, tras cederse al Barcelona procedente del United, recuperó su mejor nivel.
Aseguró que sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona lo hicieron madurar. En la segunda mitad de la temporada 2024-25 marcó cuatro goles en 17 partidos con el Villa y, ya en el Barça, sumó 14 tantos y 14 asistencias que le devolvieron la llamada de la selección.
Rashford agradece a Emery, Flick y Tuchel
El delantero reaccionó en redes al anuncio. Dijo que perderse la Eurocopa 2024 lo impulsó a regresar. Agradeció al Villa y al Barça, pero omitió al United tras su turbulenta etapa allí.
«Hoy se cierra el círculo para mí, pasando de la desesperación al júbilo», escribió. «Quedarme fuera de la Eurocopa 2024 me hizo crecer como jugador y persona, y me dio un objetivo por el que luchar. Gracias por esta oportunidad, y estoy deseando vestir la camiseta en el Mundial».
Añadió: «Gracias a Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona e Inglaterra por creer en mí en los momentos difíciles».
Tras la reacción a su publicación, Rashford aclaró: «Para aclarar mi historia de Instagram. ¡No es una pulla de ningún tipo! Soy seguidor del MU, y eso no cambia.
Solo quería mostrar mi gratitud a los clubes y entrenadores con los que he trabajado en los últimos 18 meses».
«Han desempeñado un papel importante en esta convocatoria [de Inglaterra]».
Tuchel marca el comienzo de una nueva era en Inglaterra
La convocatoria de Tuchel para su primer gran torneo tuvo varias ausencias destacadas. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold se quedaron fuera de la lista final de 26 jugadores, una de las mayores sorpresas en la selección. Los Tres Leones llegan al Mundial con nuevo mando y grandes expectativas.
- Getty Images Sport
Inglaterra se prepara para el primer gran torneo de Tuchel
Inglaterra inicia la preparación para el Mundial 2026. Tuchel busca imponer pronto su sistema y jerarquía. El renacer de Rashford suma experiencia al ataque junto a Harry Kane. Debutará en el Grupo L ante Croacia el 17 de junio, y luego enfrentará a Ghana y Panamá.