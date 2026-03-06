Marcus Rashford dijo que «a nadie le importa una mierda» en el Barcelona, y por eso está triunfando tras el «infierno» del Manchester United

Según Deeney, la transición de ser el chico del cartel de un Manchester United en apuros a ser solo otra cara más entre la multitud en el Barcelona ha sido el catalizador del resurgimiento de Rashford. Él cree que este cambio era esencial, y el exdelantero del Birmingham afirma: «Al alejarse de un club en el que era una figura importante, el mensaje en el Barcelona habrá sido claro: "Nos importa un comino Marcus Rashford, hace poco teníamos aquí a Lionel Messi". No les importa lo que piense, lo que vista o lo que haga: está ahí para demostrar que es digno de jugar en ese club».