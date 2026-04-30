Natural de Wythenshawe, este jugador surgió de la cantera del United y debutó en el primer equipo con Louis van Gaal en febrero de 2016, a los 18 años. Meses después se convirtió en el inglés más joven en marcar en su debut con la selección y fue incluido en la Eurocopa de ese verano.

Su rendimiento en el club creció hasta superar los 30 goles en todas las competiciones en la 2022-23, lo que le valió un lucrativo contrato.

Sin embargo, su nivel bajó y, tras ser cedido al Aston Villa en la segunda mitad de la temporada 2024-25, fichó por un club catalán con un contrato de un año.