Según The Times, Rashford está listo para seguir en el Manchester United en la temporada 2026/27 después de rechazar el serio interés del Fenerbahce. El club turco, tras asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones, estaba deseando convertir al jugador de 28 años en su fichaje estrella del verano.

Sin embargo, Rashford ha dejado claro que no tiene ningún interés en mudarse a la Superliga turca, pese al atractivo del fútbol europeo en Estambul. Esta decisión supone un cambio completo de perspectiva para el delantero, que comenzó el mercado veraniego con una visión muy distinta sobre su carrera en el club de su infancia.

El futuro de la estrella inglesa ha sido objeto de una intensa especulación tras una productiva cesión en el Barcelona la temporada pasada. Aunque, según se informó, estaba desesperado por cerrar una salida permanente de Old Trafford a comienzos de este verano, esa postura se ha suavizado de forma significativa.

Con el cierre del mercado de fichajes previsto para el próximo martes, Rashford está ahora totalmente centrado en reintegrarse en la plantilla del United y demostrar su valía al entrenador Michael Carrick, que se ha mostrado elogioso con la reciente implicación y el estado físico del atacante durante la pretemporada.