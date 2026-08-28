Getty Images Sport
Traducido por
Marcus Rashford da marcha atrás con el Manchester United: la estrella de Inglaterra rechaza el interés del Fenerbahçe y se compromete a seguir en Old Trafford
Rashford rechaza a los gigantes turcos
Según The Times, Rashford está listo para seguir en el Manchester United en la temporada 2026/27 después de rechazar el serio interés del Fenerbahce. El club turco, tras asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones, estaba deseando convertir al jugador de 28 años en su fichaje estrella del verano.
Sin embargo, Rashford ha dejado claro que no tiene ningún interés en mudarse a la Superliga turca, pese al atractivo del fútbol europeo en Estambul. Esta decisión supone un cambio completo de perspectiva para el delantero, que comenzó el mercado veraniego con una visión muy distinta sobre su carrera en el club de su infancia.
El futuro de la estrella inglesa ha sido objeto de una intensa especulación tras una productiva cesión en el Barcelona la temporada pasada. Aunque, según se informó, estaba desesperado por cerrar una salida permanente de Old Trafford a comienzos de este verano, esa postura se ha suavizado de forma significativa.
Con el cierre del mercado de fichajes previsto para el próximo martes, Rashford está ahora totalmente centrado en reintegrarse en la plantilla del United y demostrar su valía al entrenador Michael Carrick, que se ha mostrado elogioso con la reciente implicación y el estado físico del atacante durante la pretemporada.
- Getty
La vía de salida del Barcelona se cierra
Volver al Camp Nou era el destino preferido de Rashford, pero el camino de regreso a Cataluña quedó bloqueado cuando el Barcelona optó por no activar una cláusula de rescisión de 26 millones de libras en su contrato. En su lugar, el gigante español centró su atención en otros talentos de la Premier League y cerró los fichajes de Anthony Gordon, procedente del Newcastle United, y Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund.
Con solo unos días restantes de mercado, el United parece conforme con mantener a su estrella formada en casa, especialmente porque su elevado salario de 325.000 libras a la semana ha limitado el grupo de posibles pretendientes capaces de financiar un traspaso permanente.
Carrick elogia al «afilado» Rashford tras su regreso
La relación entre Rashford y Carrick parece ser un factor clave detrás de este repentino giro de guion. Rashford entró como suplente en la segunda parte en la reciente derrota del United ante el Hull City, sustituyendo a Patrick Dorgu, y sus actuaciones entre bastidores no han pasado desapercibidas.
Carrick expresó recientemente su satisfacción por el regreso del delantero a la dinámica del grupo, al afirmar: «Ha sido bastante evidente desde que Marcus volvió a entrenarse con Kobbie [Mainoo] y Licha [Martinez], prácticamente en Dublín, que ha vuelto fantásticamente bien, ya sabes».
- Getty
La continuidad de Rashford da a Carrick un impulso en ataque
Este voto de confianza sugiere que Rashford desempeñará un papel importante en la plantilla mientras se prepara para enfrentarse al Ipswich Town este domingo. Será un momento emotivo para el delantero, ya que supondrá su primera aparición en Old Trafford desde diciembre de 2024.
Tras haber marcado 138 goles en 427 partidos con el Manchester United, Rashford sigue siendo una figura de alto perfil en el vestuario. Su decisión de quedarse le da a Carrick una opción internacional experimentada en el último tercio, reforzando a una plantilla que terminó tercera en la Premier League la temporada pasada y que busca construir sobre ese impulso.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias