Marcus Rashford ha recurrido a las redes sociales para dar la razón a Jamie Carragher después de que el exdefensa chocara con Gary Neville en un próximo episodio del pódcast Stick to Football.

Según informó el Mirror, Neville intentó abrir un debate sobre el delantero del Manchester United preguntando: "Marcus Rashford, ¿qué pensamos? Última pregunta". Carragher descartó de inmediato el tema y respondió: "Oh ***********. ¿Podemos hacer un pódcast sin mencionar a Rashford? ¡Basta! Oh, Dios mío. Es como lo de Trent y Rashford; había como una pequeña parte del pódcast, la parte de Trent o la parte de Rashford".