Getty Images Sport
Traducido por
Marcus Rashford da las gracias a Jamie Carragher por frenar a Gary Neville en medio de las especulaciones sobre un traspaso del Manchester United
Rashford reacciona al debate de The Overlap
Marcus Rashford ha recurrido a las redes sociales para dar la razón a Jamie Carragher después de que el exdefensa chocara con Gary Neville en un próximo episodio del pódcast Stick to Football.
Según informó el Mirror, Neville intentó abrir un debate sobre el delantero del Manchester United preguntando: "Marcus Rashford, ¿qué pensamos? Última pregunta". Carragher descartó de inmediato el tema y respondió: "Oh ***********. ¿Podemos hacer un pódcast sin mencionar a Rashford? ¡Basta! Oh, Dios mío. Es como lo de Trent y Rashford; había como una pequeña parte del pódcast, la parte de Trent o la parte de Rashford".
- Getty Images Sport
Una súplica frustrada por jugar al fútbol
Neville intentó entonces reconducir la conversación y preguntó: «¿Cómo está Trent?», antes de añadir: «No, pero ha vuelto al United». Carragher siguió exasperado y afirmó: «¿Y qué? Dios mío. ¡Es solo un buen jugador para el Man United!». Tras la publicación del vídeo en X, Rashford compartió las imágenes y dejó claro lo que siente respecto a la atención incesante sobre su carrera. Escribió: «Gracias, Jamie. Sería genial poder agachar la cabeza y jugar al fútbol sin que se mencione mi nombre todos los días».
Cesión al Barcelona y regreso al Manchester United
La especulación en torno a Rashford se había intensificado después de que pasara la temporada pasada cedido en el Barcelona, donde firmó 14 goles y 14 asistencias en 49 apariciones, ayudando al equipo a ganar LaLiga. El conjunto español tenía una opción para ficharlo de forma permanente por 26 millones de libras, pero optó por incorporar en su lugar a Anthony Gordon.
Ahora, de vuelta en Inglaterra, Michael Carrick le ha dado la bienvenida a la plantilla. Carrick señaló: "Es nuestro jugador, ya sabes, y ha vuelto muy bien. Es como cualquier otro jugador. Conozco a Marcus desde hace mucho tiempo y, ya sabes, nos aporta algo un poco diferente".
- Getty
¿Qué viene ahora para Rashford?
El Manchester United arranca su campaña nacional contra el Hull City el sábado 22 de agosto. Con el mercado de fichajes cerrándose el 1 de septiembre, Rashford parece destinado a seguir en Old Trafford la próxima temporada. Ahora se centrará en reintegrarse en el equipo, con el objetivo de repetir su gran rendimiento en España y asegurarse un puesto habitual en el once titular bajo la dirección de Carrick.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias