¿Marcus Rashford al Real Madrid? A José Mourinho «le encantaría» fichar al marginado del Manchester United en una operación que enfurecería al Barcelona

En su boletín «Inside Football», el periodista de The Independent Miguel Delaney describió la evolución de la situación y destacó las ventajas tácticas que Mourinho ve en el fichaje del delantero de 28 años.

Delaney escribió: «Si hay un cambio importante, fuentes cercanas aseguran que Mourinho podría sorprender fichando a Marcus Rashford. El jueves, The Independent informó que el Barcelona aún negocia con el Manchester United por el delantero.

Mourinho tiene buena relación con Rashford y, según estas fuentes, le encantaría ficharlo: primero, porque es un jugador que conoce; y segundo, para crear revuelo y complicar al Barcelona».