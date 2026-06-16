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Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

¿Marcus Rashford al Liverpool? Andoni Iraola debe lanzar una oferta por el excelente extremo del Manchester United

Fichajes
M. Rashford
Liverpool
Manchester United
Premier League
A. Iraola

El exportero del Liverpool, David James, cree que los Reds podrían fichar sorpresivamente al delantero del Manchester United, Marcus Rashford. A pesar de la rivalidad, James destaca la calidad del inglés y considera que puede recuperar su mejor nivel con Andoni Iraola.

  • James respalda el sorprendente fichaje de Rashford por el Liverpool

    James propone que el Liverpool fiche a Rashford, una idea de traspaso sorprendente entre dos grandes rivales de la Premier League. El exguardameta de Liverpool y Inglaterra cree que la habilidad y la inteligencia del jugador siguen siendo de las mejores, pese a las dudas sobre su forma actual y su futuro en Old Trafford.


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  • David JamesBetVictor

    James explica por qué Rashford encajaría bien en el Liverpool

    Estos comentarios llegan en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Rashford, después de que el Barcelona decidiera no pagar los 30 millones de libras para hacer definitiva su cesión.

    En declaraciones a BetVictor, James afirmó: «Si fuera el Liverpool, intentaría fichar a Marcus Rashford. No importa si juega a la izquierda o a la derecha; primero hay que ficharlo y luego darle tiempo para encontrar su mejor posición. Es un futbolista excepcional, con una inteligencia y habilidad extraordinarias».

  • Se cree que Iraola «revivirá» a Rashford

    James insiste en que el jugador de 28 años mantiene su talento de élite y apunta a sus actuaciones en España como prueba. Además, considera que el cuerpo técnico del Liverpool podría ayudarle a recuperar su mejor nivel.

    «Ya vimos en el Barcelona que, cuando Marcus Rashford se siente a gusto, es capaz de hacer un fútbol increíble», añadió James. «No me imagino que el Liverpool vaya a ficharlo realmente, pero las rivalidades futbolísticas no deberían impedir que los clubes intenten fichar a los mejores jugadores. Alguien como Andoni Iraola tiene la capacidad suficiente para crear un entorno en el que Rashford pudiera rendir al máximo».

  • Marcus Rashford England 2026Getty

    Nos espera una decisión importante

    Por ahora, Rashford sigue bajo contrato con el Manchester United hasta 2028, por lo que cualquier salida definitiva requiere un acuerdo entre todas las partes. Según «The Sun», Michael Carrick le daría la bienvenida de nuevo al equipo si este verano no se concreta su fichaje por otro club. Sin embargo, es poco probable que se tome una decisión sobre su futuro hasta después del Mundial, ya que sigue luchando por el máximo título de Norteamérica con la selección de Inglaterra.