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¿Marcus Rashford al Liverpool? Andoni Iraola debe lanzar una oferta por el excelente extremo del Manchester United
James respalda el sorprendente fichaje de Rashford por el Liverpool
James propone que el Liverpool fiche a Rashford, una idea de traspaso sorprendente entre dos grandes rivales de la Premier League. El exguardameta de Liverpool y Inglaterra cree que la habilidad y la inteligencia del jugador siguen siendo de las mejores, pese a las dudas sobre su forma actual y su futuro en Old Trafford.
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James explica por qué Rashford encajaría bien en el Liverpool
Estos comentarios llegan en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Rashford, después de que el Barcelona decidiera no pagar los 30 millones de libras para hacer definitiva su cesión.
En declaraciones a BetVictor, James afirmó: «Si fuera el Liverpool, intentaría fichar a Marcus Rashford. No importa si juega a la izquierda o a la derecha; primero hay que ficharlo y luego darle tiempo para encontrar su mejor posición. Es un futbolista excepcional, con una inteligencia y habilidad extraordinarias».
Se cree que Iraola «revivirá» a Rashford
James insiste en que el jugador de 28 años mantiene su talento de élite y apunta a sus actuaciones en España como prueba. Además, considera que el cuerpo técnico del Liverpool podría ayudarle a recuperar su mejor nivel.
«Ya vimos en el Barcelona que, cuando Marcus Rashford se siente a gusto, es capaz de hacer un fútbol increíble», añadió James. «No me imagino que el Liverpool vaya a ficharlo realmente, pero las rivalidades futbolísticas no deberían impedir que los clubes intenten fichar a los mejores jugadores. Alguien como Andoni Iraola tiene la capacidad suficiente para crear un entorno en el que Rashford pudiera rendir al máximo».
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Nos espera una decisión importante
Por ahora, Rashford sigue bajo contrato con el Manchester United hasta 2028, por lo que cualquier salida definitiva requiere un acuerdo entre todas las partes. Según «The Sun», Michael Carrick le daría la bienvenida de nuevo al equipo si este verano no se concreta su fichaje por otro club. Sin embargo, es poco probable que se tome una decisión sobre su futuro hasta después del Mundial, ya que sigue luchando por el máximo título de Norteamérica con la selección de Inglaterra.