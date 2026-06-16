¿Marcus Rashford al Liverpool? Andoni Iraola debe lanzar una oferta por el excelente extremo del Manchester United

Estos comentarios llegan en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Rashford, después de que el Barcelona decidiera no pagar los 30 millones de libras para hacer definitiva su cesión.

En declaraciones a BetVictor, James afirmó: «Si fuera el Liverpool, intentaría fichar a Marcus Rashford. No importa si juega a la izquierda o a la derecha; primero hay que ficharlo y luego darle tiempo para encontrar su mejor posición. Es un futbolista excepcional, con una inteligencia y habilidad extraordinarias».