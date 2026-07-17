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¿Marcus Rashford al Arsenal? Un exjugador de los «Invincibles» analiza los pros y contras de que el Manchester United fiche al delantero, mientras se cuestionan las razones tras la venta de Leandro Trossard
¿Podría Rashford unirse a Tzolis en el Emirates Stadium?
El fichaje del extremo del Club Brugge, Christos Tzolis, con experiencia previa en Inglaterra con el Norwich, parece haber iniciado ese proceso. El internacional griego, de 24 años, podría tener pronto un compañero con más experiencia.
Ahora la atención se centra en Rashford, delantero de 28 años rodeado de especulaciones sobre su futuro. La temporada pasada, cedido en el Barcelona, ganó La Liga y marcó 14 goles en todas las competiciones.
¿Cambiará el campeón de España por su equivalente inglés? El Arsenal quiere defender su primer título en 22 años y necesita profundidad de plantilla para la Liga de Campeones y las copas nacionales.
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Rashford podría ser una ganga si el Manchester United autoriza su venta.
Rashford quiere dejar Old Trafford pese a la llegada de Michael Carrick al banquillo. Su fichaje reforzaría el ataque de Mikel Arteta, ya que puede actuar tanto en banda como de ‘9’.
Además, su fichaje podría no ser demasiado caro: en una época de traspasos de nueve cifras, el Barcelona dejó pasar la oportunidad de quedarse con una estrella cedida por 26 millones de libras (35 millones de dólares). El United pedirá más por una venta definitiva, pero aún hay margen para una ganga.
¿Sería Rashford un fichaje acertado para los Gunners?
Al ser preguntado sobre si el canterano del United, que ha estado disputando el Mundial, podría ser un fichaje acertado para el Arsenal, Aliadiere —en declaraciones a GOAL por cortesía de Wiz Slots— afirmó: «Es una buena opción. Lo bueno de Marcus Rashford es que conoce la liga. Es británico, procede de la cantera del Manchester United, así que sabe en qué consiste y cómo se siente uno al lidiar con la presión.
Sin embargo, en sus últimas temporadas en el United ha mostrado altibajos. ¿Garantiza ficharlo en lugar de Trossard un nivel superior, éxito seguro y mejor retorno de inversión? No lo sé.
«Sé que son jugadores diferentes, pero Trossard marcó goles clave, como el que nos dio el pase contra el West Ham el año pasado.
Entiendo que a veces un jugador se quiere marchar, pero hay que reemplazarlo por alguien que rinda desde el principio. Y Rashford, como he dicho, alterna partidos brillantes con otros en los que desaparece.
Uno se pregunta: ¿es eso lo que quiere el campeón de Inglaterra? No lo sé. El Arsenal ya tiene muchos jugadores de calidad, así que Rashford quizá ni siquiera sea titular al llegar, porque Martinelli sigue ahí.
«No creo que Mikel busque un titular fijo, sino jugadores que compitan por un lugar. El que esté mejor, jugará».
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El Arsenal refuerza la plantilla con la que se proclamó campeón de la Premier League
Trossard deja el norte de Londres para fichar por el Beşiktaş turco. Tzolis, su probable sustituto, marcó 36 goles en 174 partidos con el Arsenal.
Si Martinelli también se marcha, el club deberá invertir más en ataque. En ese caso, podría surgir el nombre de Rashford, lo que promete un verano movido para un jugador que busca buenas noticias tras la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial.
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