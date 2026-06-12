(C)Getty Images
Traducido por
Marcos Senesi, próximo fichaje del Tottenham, reemplaza al lesionado Leonardo Balerdi en la lista de Argentina para el Mundial y se une a Lionel Messi y al resto del plantel
Última reorganización defensiva para los campeones del mundo
Lionel Scaloni debió modificar sus planes para el torneo tras la grave rotura muscular en la pierna derecha que sufrió Balerdi en un entrenamiento. El seleccionador esperó al amistoso contra Islandia para decidir, y allí valoró sus opciones tácticas. Senesi, en la lista de reserva, fue convocado finalmente y ya viaja a la concentración en Kansas City.
- Getty Images Sport
Scaloni aclara las dudas sobre la convocatoria
El cuerpo técnico lamentó la baja del defensa y detalló el riguroso proceso para elegir a su reemplazo.
Tras confirmar el diagnóstico y la estrategia de reemplazo por redes y ruedas de prensa, la AFA informó: «El defensa Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo derecho y no estará en el Mundial».
Scaloni añadió: «La prueba de hoy me ha dejado satisfecho y ha despejado muchas dudas sobre lo que le podría faltar al equipo... Quizás me tome uno o dos días más para anunciar el sustituto de Balerdi».
El hito monumental de Senesi
En las últimas 24 horas este jugador de 29 años, con solo tres partidos internacionales, ha vivido momentos memorables. Exjugador del Bournemouth, rechazó una convocatoria de Italia y fichó por el Tottenham como agente libre desde el 1 de julio. Ahora se reunirá con su futuro compañero Cristian Romero en la defensa de la Albiceleste, que ya le hizo debutar contra Estonia en 2022.
- Getty Images Sport
En Kansas les espera una prueba contra el equipo africano
Argentina ajusta los últimos detalles tácticos antes de debutar contra Argelia la próxima semana. El equipo de Scaloni afronta un Grupo J con partidos ante Austria y Jordania. Argelia ha demostrado en el pasado que puede vencer a la Albiceleste, así que la nueva pareja defensiva debe entenderse rápido para evitar sorpresas en el estreno.