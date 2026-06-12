Marcos Senesi, próximo fichaje del Tottenham, reemplaza al lesionado Leonardo Balerdi en la lista de Argentina para el Mundial y se une a Lionel Messi y al resto del plantel

El cuerpo técnico lamentó la baja del defensa y detalló el riguroso proceso para elegir a su reemplazo.

Tras confirmar el diagnóstico y la estrategia de reemplazo por redes y ruedas de prensa, la AFA informó: «El defensa Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo derecho y no estará en el Mundial».

Scaloni añadió: «La prueba de hoy me ha dejado satisfecho y ha despejado muchas dudas sobre lo que le podría faltar al equipo... Quizás me tome uno o dos días más para anunciar el sustituto de Balerdi».