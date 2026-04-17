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¡Marcos Rojo sigue metiéndose en líos! El exjugador del Manchester United recibe una larga sanción por «golpear a un jugador en la cara e insultar al árbitro»
Conducta violenta y tarjeta roja contra River Plate
Rojo volvió a protagonizar una polémica disciplinaria. Durante el partido del domingo, el jugador de 36 años golpeó en la cara a Lucas Martínez Quarta, de River Plate, y recibió una tarjeta roja directa. River ganó 2-0, pero su reacción escaló el conflicto. En vez de retirarse en silencio, el exinternacional argentino montó una furiosa diatriba. El informe oficial indica que se enfrentó al árbitro y lo insultó antes de irse al vestuario.
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Antecedentes disciplinarios e historial de traspasos recientes
Tras analizar el incidente, las autoridades confirmaron una sanción de cuatro partidos para el defensa. Esta suspensión supone un duro golpe para el Racing Club, que ha confiado en su experiencia desde que llegó procedente del Boca Juniors en agosto de 2025. Sin embargo, su historial disciplinario es motivo de preocupación: en solo 15 partidos con el club, ya ha sido expulsado en dos ocasiones. Con esta última, ya suma 13 expulsiones en su carrera profesional.
Un legado de Old Trafford ensombrecido por la volatilidad
Fichó por el Manchester United en 2014 por 20 millones de euros. Jugó 122 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Con los ‘red devils’ ganó la FA Cup, la Copa de la Liga y la Europa League. A pesar de su fama temperamental y de sus 13 tarjetas rojas en toda la carrera, nunca fue expulsado con los ‘red devils’. En febrero de 2021 fichó por Boca Juniors por 6 millones de euros.
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¿Qué le depara el futuro al veterano defensa?
Con su carrera cerca del final y su contrato con el Racing Club a punto de expirar en junio, se duda sobre cuánto fútbol de alto nivel le queda. Su último arrebato y la larga suspensión que le siguió hacen preguntarse si algún otro club se arriesgará a ficharlo.