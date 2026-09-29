La dolorosa eliminación de Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 ha acelerado las especulaciones sobre el futuro de Rojo. El conjunto de Avellaneda dejó escapar una ventaja de dos goles y acabó perdiendo por 3-2 ante Boca, castigado por un triplete de cabeza en la segunda parte del suplente Enner Valencia. El defensa de 36 años, que disputó los 90 minutos completos, está valorando ahora cuál será su próximo paso en medio del interés concreto de Estudiantes, el club de su infancia.