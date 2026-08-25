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Marco van Basten critica la decisión de la KNVB de nombrar al técnico extranjero Xavi para Países Bajos
Criticar el nombramiento extranjero de la KNVB
Marco van Basten ha expresado una firme desaprobación tras la decisión de la KNVB de nombrar a un seleccionador extranjero para la selección de Países Bajos. En declaraciones en el Coen & Sander Show de Radio JOE, el legendario delantero mostró su frustración por la llegada de Xavi Hernández al cargo con un contrato de cuatro años. Es la primera vez que un entrenador extranjero dirige a Países Bajos desde Ernst Happel en la década de 1970. Van Basten cree que este cambio histórico pone de manifiesto un importante fracaso de fondo en el sistema de entrenadores del país.
- Pro Shots
La reivindicación del talento neerlandés en los banquillos
Van Basten dejó claro que cree que Países Bajos tiene la capacidad de formar a sus propias mentes tácticas de élite. Argumentó que depender de nombramientos extranjeros sugiere que la federación nacional de fútbol está fallando en sus deberes principales de desarrollo.
«Mi sensación es que preferiría tener a un entrenador neerlandés», afirmó Van Basten. «Después de todo, me parece que deberíamos ser capaces de formar a uno aquí, en Países Bajos. Eso sí, era un buen jugador».
Alejándose del juego
Al reflexionar sobre el estado actual del fútbol neerlandés, el exseleccionador de Países Bajos y exasistente confirmó que no tiene ningún interés en volver a los banquillos. Tras haber dirigido anteriormente al combinado nacional entre 2004 y 2008 y haber ejercido más tarde como asistente de Danny Blind junto a Ruud van Nistelrooy, que ahora trabaja como parte del nuevo cuerpo técnico de Xavi, Van Basten insiste en que esa etapa ha quedado definitivamente atrás.
Preguntado por si le interesaba volver a trabajar para la federación, Van Basten respondió: «No, en absoluto. He terminado completamente con el fútbol. Voy a hacer otras cosas. Lo veo todo desde cierta distancia y, por lo demás, la verdad es que no me importa demasiado».
- AFP
Sentimientos encontrados para el fútbol neerlandés
Más allá de la estructura de la selección nacional, Van Basten ofreció una perspectiva más amplia sobre el panorama actual del deporte neerlandés y de los clubes nacionales. Aunque disfruta viendo brillar a Feyenoord y PSV, además de elogiar logros deportivos neerlandeses más amplios como los de Max Verstappen, ver sufrir a su querido Ajax le causa dolor. Mientras Xavi y su cuerpo técnico se preparan para liderar a la selección nacional en una nueva era, los debates en torno al liderazgo extranjero y la identidad nacional seguirán dominando sin duda la conversación futbolística en los Países Bajos.
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