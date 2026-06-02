El Bayern de Múnich busca un delantero polivalente para las bandas y como recambio de Harry Kane.

Gordon parecía el candidato ideal y, según rumores, el Bayern ya tenía acuerdo con el inglés; pero el jugador escogió el FC Barcelona, que pagará hasta 80 millones de euros al Newcastle United.

Ahora el candidato es Saibari, jugador marroquí que puede actuar en ambas bandas, de diez o incluso de nueve.

En la derrota 1-2 del Eindhoven frente al Bayern en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, a finales de enero, Saibari jugó como delantero y marcó un gol espectacular que igualó temporalmente el partido. Su combinación de técnica, dinamismo y olfato goleador habría convencido a los responsables del club, liderados por el director deportivo Max Eberl.

Además, su precio podría ajustarse al presupuesto: el límite fijado para Gordon era de 60 millones, cifra que la operación por Saibari no superaría.