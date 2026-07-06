Como todos, Antonio Freeman esperó.

Su hijo, Alex Freeman, había rematado de cabeza al fondo de la red para poner, aparentemente, el 2-0 contra Australia, pero entonces se levantó la bandera. La alegría se detuvo un instante, hasta que el VAR confirmó el gol y el jugador más joven de la selección estadounidense se lanzó por el campo, seguido por sus compañeros.

El mayor de los Freeman vivió muchos momentos importantes en la NFL, pero este era diferente.

«Me eché a llorar», confesó a U.S. Soccer. «Llevaba mis gafas de sol y mi camiseta Freeman y simplemente lloré. Al ver a Alex y a sus compañeros celebrar el gol, lloré aún más. Que se llevaran a Alex… era como si fuera el hermano pequeño de todos los del equipo. Me hizo llorar, tío, porque puedes tener momentos individuales, pero cuando tienes momentos de equipo, eso es lo que lo hace especial».

Reyna, por su parte, celebró de forma especial. Tras marcar una impresionante trivela que sentenció la victoria por 4-1 sobre Paraguay, cogió el balón y se lo metió debajo de la camiseta: un anuncio de embarazo. Él y su esposa Chloe solo esperaban el momento adecuado para hacerlo público, y ¿qué mejor que un Mundial?

«Lo sabía desde hace un par de meses», dijo Reyna tras marcar, «así que estaba esperando el momento perfecto, y este me pareció que lo era».

Mientras las celebraciones de Freeman y Reyna emocionaron a sus familias, Emily Trusty, curiosamente, se perdió la de su marido. Cuando Auston Trusty corrió hacia el banquillo tras marcar a los pocos minutos contra Turquía, ella solo pudo mirar a su alrededor. Primero cruzó la mirada con la hermana mayor de Auston, Onnie, y luego bajó la vista y vio a su hija. A partir de ahí, ya no pudo contenerse.

“Su hermana fue quien le inspiró a jugar, y la miré para ver si nuestra reacción era la misma”, recuerda Emily Trusty. “¿Era realmente Auston? ¿Era realmente él? Nos miramos y nos echamos a llorar al darnos cuenta de que era él. Mi hija jugaba a mis pies; ahora, al ver los vídeos, se ve cómo se agarraba a mis piernas para levantarse. No vi la celebración porque estaba encorvada, llorando. Luego volvimos a la realidad, todo se calmó y nos quedamos atónitos. Creo que temblorosos el resto del partido.

«Es curioso, la gente te felicita como si fuéramos nosotros», añade. «Hablé con Auston después del gol y le dije que celebraba y lloraba como si fuera yo. No hice nada, solo miré, pero todos me felicitaban, aunque el mérito es suyo al 100 %. Yo solo estoy aquí celebrando eso».

Las lágrimas de Gregg Berhalter llegaron horas después: en el momento del gol de su hijo Sebastián solo hubo sonrisas y puños en alto.

«Es fantástico verle jugar en un Mundial, pero que sume una asistencia y un gol… Es increíble», declaró a ESPN. «Es una de esas cosas que cuesta explicar: el orgullo que sientes».

«En el vuelo de vuelta me puse a pensar en su trayectoria y se me llenaron los ojos de lágrimas».

Para los seres queridos de los goleadores, esos tantos son especiales; en ese instante se recuerda todo el camino recorrido y, por eso, brotan décadas de lágrimas, ya sea en el estadio o, como en el caso de Berhalter, en un vuelo nocturno.

Pero esos instantes no pertenecen solo a la familia nuclear; también a la familia colectiva. Cuando un jugador anota, las miradas de la zona de amigos y familiares del equipo estadounidense se vuelven hacia sus seres queridos, y las lágrimas se transforman en celebración.