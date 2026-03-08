Getty Images Sport
Marco Silva se niega a asumir la culpa por la sorprendente eliminación del Fulham de la FA Cup ante el Southampton, a pesar de haber realizado nueve cambios en la alineación
Una penalización en los últimos minutos sella el destino del Fulham
Un partido muy emocionante de la FA Cup parecía destinado a una agotadora prórroga antes de que se produjera una gran sorpresa. El Fulham sufrió una humillante derrota por 1-0 en Craven Cottage contra el Southampton, que actualmente compite en la Championship.
El dramático giro se produjo en el minuto 90. El centrocampista del Southampton Finn Azaz frenó inteligentemente su carrera ofensiva para mantenerse perfectamente en posición antes de ser derribado torpemente dentro del área por la zancadilla del defensa del Fulham Joachim Andersen. El delantero Ross Stewart se adelantó con confianza para lanzar el consiguiente penalti y superó al portero Benjamin Lecomte con un potente disparo raso, lo que desató el delirio entre los aficionados visitantes.
Silva defiende la rotación masiva de la plantilla
Ante un calendario tan apretado, Silva decidió hacer nueve cambios importantes en el equipo que recientemente perdió contra el West Ham en la Premier League. Defendiendo su rotación, declaró: «Cuando haces nueve cambios, fue mi decisión, voy a asumirla. Soy el entrenador. Jugamos domingo, miércoles y domingo. Si decimos que estos jugadores no son lo suficientemente buenos para ganar un partido de copa, tenemos que buscar otra solución». También se negó a culpar de la eliminación al polémico gol anulado en la primera parte, insistiendo en que «no voy por ese camino. Hablar de ese momento es buscar excusas».
Para Silva y el Fulham, la decepción de última hora consolidó una tarde profundamente frustrante. El entrenador admitió abiertamente que su ejecución general simplemente estuvo muy por debajo de las expectativas y careció de la precisión necesaria. Tuvo que aceptar las intensas críticas externas por sus cambios radicales en la alineación, mientras que internamente exigió una seria reevaluación del espíritu de lucha general de su equipo y su capacidad para rendir bajo presión.
El entrenador del Southampton aspira a volver a Wembley
En el lado opuesto del banquillo del Craven Cottage, el entrenador del Southampton, Tonda Eckert, se mostró eufórico tras conseguir una victoria monumental. El ambicioso técnico retó inmediatamente a sus triunfantes jugadores a mantener el impulso y luchar por volver a Wembley. «Es importante que, una vez que pruebas lo que se siente al ganar un partido de fútbol, sigas pisando el acelerador y no te detengas», instó Eckert.
Eckert también destacó el profundo significado histórico de su actual trayectoria en la copa, señalando que los Saints llevan camisetas conmemorativas especiales para celebrar el 50.º aniversario de su victoria en la final de la FA Cup de 1976. Elogiando el enorme apoyo de la afición visitante, añadió: «Se ve lo mucho que significa para el club. Han pasado 50 años desde la última vez que la ganamos. Cuando llegamos en el autobús y ves que toda la calle está llena de aficionados del Southampton, sin duda puedes decir que sentimos la importancia que tiene».
El Fulham se queda para recoger los pedazos
Para el Fulham, ahora debe volver a centrarse en la liga, ya que una temporada prometedora ha sufrido un duro golpe. Silva reconoció la magnitud de la decepción y el trabajo necesario para evitar una caída en el rendimiento tras una derrota tan sonada en la copa.
«Es nuestra obligación, tenemos que entender que ha sido una tarde muy, muy mala. Sabemos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero es más que eso. Tenemos que analizarlo más a fondo porque no ha sido suficiente y eso empieza por mí mismo», concluyó Silva, que busca respuestas antes del próximo partido de su equipo en la Premier League, fuera de casa, contra el Nottingham Forest.
