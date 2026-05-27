Marco Silva acepta sustituir a José Mourinho en el Benfica pese a que el Fulham haya duplicado la oferta del equipo portugués

Según talkSPORT, Silva ha alcanzado un acuerdo verbal para ser el nuevo entrenador del Benfica tras la salida de José Mourinho rumbo al Real Madrid. El club portugués se fijó en este técnico de 48 años después de que su primera opción, Rubén Amorim, rechazara el cargo.

Silva ya prepara el cambio y, según se informa, construye una casa cerca de Lisboa. El Fulham intentó retenerlo con un contrato de tres años y 8 millones de libras anuales, pero el técnico lo rechazó. El Benfica le ofrece unos 4 millones al año, cantidad suficiente para convencerlo, pues su contrato actual expira en junio.