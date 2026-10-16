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AFC Bournemouth v SK Sturm Graz - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

Marco Rose saborea el sueño europeo «perfecto» del Bournemouth tras dos victorias consecutivas en la Europa League

M. Rose
Bournemouth
Sturm Graz
Europa League

El entrenador del Bournemouth, Marco Rose, ha calificado de auténtico «privilegio» la oportunidad de dirigir al club en su primer partido europeo en casa, tras una actuación dominante en la costa sur. El Bournemouth mantuvo su inicio perfecto en la Europa League con una victoria contundente que hizo soñar a los aficionados del Vitality Stadium con llegar lejos en la competición.

  • Una noche histórica en el Vitality Stadium

    El Bournemouth escribió un nuevo capítulo en la historia del club el jueves por la noche al imponerse con autoridad por 3-0 al Sturm Graz en su primer partido como local en una competición europea. El Vitality Stadium vibró mientras el equipo prolongaba su sensacional inicio de campaña en la Europa League. Tras vencer a la Real Sociedad en la primera jornada, este resultado permite al conjunto de la Premier League mantener un pleno de victorias en el torneo.

    Los goles de Evanilson y Rayan marcaron el rumbo de la noche antes de que Alvaro Rodriguez transformara un penalti con precisión para asegurar los tres puntos. La victoria supuso un bienvenido respiro ante las dificultades en las competiciones nacionales y desató la euforia en un club que ha pasado de lo más bajo de la pirámide del fútbol inglés a competir al máximo nivel continental. El propietario Bill Foley, que viajó desde Estados Unidos expresamente para el partido, vio cómo su inversión daba frutos en un gran escenario.

  • AFC Bournemouth Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Rose reflexiona sobre una noche especial

    Tras un fin de semana agotador en la Premier League, Rose se mostró encantado con la contundente reacción de su equipo. Pese a atravesar una mala racha en la competición nacional, donde aún no conoce la victoria y sufrió una dura derrota por 5-1 ante el Chelsea, el Bournemouth ha logrado cambiar la dinámica y encontrar su ritmo en Europa. Rose subrayó que esta actuación dominante, coronada con tres goles y la portería a cero, debe servir de base para recuperar la confianza del equipo y mejorar sus próximos resultados.

    «Es una gran victoria, una bonita victoria. Estoy muy orgulloso y contento. Es un privilegio formar parte de esto. Es una noche especial. Debemos aprovechar esta actuación, la portería a cero y los tres goles para ganar confianza en nuestro juego y en nuestros resultados», dijo Rose. El entrenador destacó la importancia del resultado para la moral de la plantilla: «Es el comienzo perfecto, tanto por la portería a cero como por el juego. El esfuerzo y la actitud de los chicos, la reacción que pedíamos después del partido del sábado».

  • Profundidad de plantilla y rotación táctica

    Rose optó por hacer cinco cambios en su once inicial pensando en el próximo partido de liga contra el Sunderland. Aunque las modificaciones propiciaron un comienzo algo lento en la primera parte, la calidad del equipo acabó imponiéndose cuando Evanilson abrió el marcador con un potente cabezazo. El entrenador defendió sus decisiones y subrayó que confía plenamente en la profundidad de su plantilla para competir en varios frentes esta temporada.

    «Lo hice porque tenía confianza y creo en los chicos. Tenemos muchos jugadores en buena forma y hemos tenido buenas semanas de entrenamiento. Eso me demuestra que somos competitivos. Hay competencia dentro del equipo. Es lo que necesitamos. Lo hicimos bien. El Sturm suele ser un equipo que presiona arriba. No le concedimos nada en la primera parte. Para mí era muy importante mantener la portería a cero», añadió Rose.

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  • AFC Bournemouth v SK Sturm Graz - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    En busca de la esquiva primera victoria

    La competición europea les ha dado un respiro muy necesario ante sus dificultades en el campeonato nacional. El Bournemouth sigue buscando su primera victoria en la Premier League a las órdenes de Rose tras sufrir una dura derrota a domicilio ante el Chelsea el pasado fin de semana. El duelo contra el Sunderland del próximo fin de semana le brinda una oportunidad ideal para recomponerse, cambiar el rumbo y sumar por fin sus primeros tres puntos de la temporada.

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