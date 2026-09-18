El entrenador compartió su orgullo por la determinación de la plantilla durante una entrevista posterior al partido con TNT Sports. Al elogiar la valiente actuación de su equipo antes del descanso, dijo: "Eso es el fútbol del Bournemouth".

Al explicar sus tácticas agresivas y cómo luego tuvieron que apretar los dientes, añadió: "Queremos ser activos y defender hacia adelante. Queremos crear ocasiones. Tuvimos un cabezazo para ponernos 3-0 arriba. El partido dura 90 minutos, y la primera parte fue realmente brillante".

Al seguir reflexionando sobre la actuación, señaló: "Fue muy intenso y duro. Una primera parte brillante en todo. La forma en que ganamos balones y la posesión arriba. En la segunda parte, tuvimos que sufrir porque no estuvimos tan precisos. Tenemos que hablar de la segunda parte".