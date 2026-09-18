NurPhoto
Traducido por
Marco Rose elogia al «brillante» Bournemouth tras la histórica victoria en la Europa League sobre la Real Sociedad
Un inicio espectacular sella el triunfo
El Bournemouth hizo historia con una memorable victoria en su primer gran partido europeo de su historia gracias a los tempraneros goles de Justin Kluivert y Rayan dentro de los primeros 20 minutos. El Bournemouth se convirtió en el 38.º equipo inglés en jugar una gran competición europea, y seis de los nueve que lo hicieron en este siglo ganaron su partido inaugural. La victoria también puso fin a la racha de cinco partidos europeos en casa sin perder del conjunto vasco, al infligirle su primera derrota como local desde octubre de 2024.
- ZUMA Press Wire
«Ese es el fútbol del Bournemouth»
El entrenador compartió su orgullo por la determinación de la plantilla durante una entrevista posterior al partido con TNT Sports. Al elogiar la valiente actuación de su equipo antes del descanso, dijo: "Eso es el fútbol del Bournemouth".
Al explicar sus tácticas agresivas y cómo luego tuvieron que apretar los dientes, añadió: "Queremos ser activos y defender hacia adelante. Queremos crear ocasiones. Tuvimos un cabezazo para ponernos 3-0 arriba. El partido dura 90 minutos, y la primera parte fue realmente brillante".
Al seguir reflexionando sobre la actuación, señaló: "Fue muy intenso y duro. Una primera parte brillante en todo. La forma en que ganamos balones y la posesión arriba. En la segunda parte, tuvimos que sufrir porque no estuvimos tan precisos. Tenemos que hablar de la segunda parte".
Se celebró un desplazamiento histórico fuera de casa
La victoria desató celebraciones llenas de emoción entre los miles de aficionados visitantes que viajaron a España para la noche histórica. Dando las gracias a los seguidores desplazados en la grada, el entrenador añadió: «Es una victoria brillante en nuestro primer partido europeo. Es fantástico para el club y para los 2.000 aficionados de Bournemouth».
Este resultado positivo supuso su segunda victoria al mando en todas las competiciones, después de un cómodo triunfo por 4-0 sobre el Lincoln City en la Carabao Cup.
- ZUMA Press Wire
Se avecinan duras pruebas nacionales
Ahora espera a los Cherries una exigente serie de partidos de la Premier League, con encuentros contra el Liverpool y el Chelsea a ambos lados del parón internacional. Convertir las ventajas en victorias será vital después de dejar escapar posiciones ganadoras en partidos anteriores de esta temporada. Una vez superado ese duro tramo nacional, el club acogerá su primer partido europeo de la historia en el Vitality Stadium contra el conjunto austríaco Sturm Graz.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias