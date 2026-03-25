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Marco Reus da consejos a Jadon Sancho ante los rumores de una tercera etapa en el Borussia Dortmund para el jugador descartado por el Manchester United
Una oportunidad para reactivar una carrera estancada
Reus ha apoyado públicamente a su antiguo compañero de equipo para que regrese a la Bundesliga y dé un nuevo impulso a su carrera, que se encuentra estancada. Reus, que actualmente juega en la MLS con el LA Galaxy, cree que el entorno familiar del Dortmund podría ser justo lo que Sancho necesita para recuperarse tras años de dificultades en la Premier League.
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Reus deja claro lo que piensa sobre el regreso de Sancho
En una entrevista concedida a SportBild, Reus declaró:«Mi principal consejo para Jadon es que eche un vistazo a su alrededor y vea dónde puede volver a sentirse como en casa y recuperar su mejor nivel. Y si resulta ser en el BVB, sería bueno tanto para él como para el Dortmund».
Durante los cuatro años que pasaron juntos en el BVB, entre 2017 y 2021, el dúo formó una asociación devastadora que llevó a Sancho a convertirse en uno de los jóvenes talentos más productivos del fútbol mundial. Reus recuerda con cariño las cualidades que hacían tan peligroso al astro londinense.
La leyenda del Dortmund añadió: «Rara vez he jugado junto a un jugador que tomara decisiones tan acertadas de forma instintiva y en situaciones complicadas. Aparte de sus asistencias y goles, sabe lo que necesita el partido y lo que necesitan sus compañeros. Es un jugador que atrae a dos o tres rivales hacia él y sabe juzgar exactamente cuándo debe involucrar a sus compañeros en el momento adecuado».
El alto precio de una pesadilla del Manchester United
Las declaraciones de Reus llegan en un momento bajo de la carrera de Sancho. Su fichaje por el Old Trafford en 2021 no ha cumplido las expectativas y ha resultado increíblemente costoso para el United. Las estimaciones indican que, entre su precio de traspaso de 73 millones de libras y su elevado salario, el gasto total del United en el extremo ronda los 138 millones de libras, a cambio de muy poco rendimiento.
Tras marcar solo 12 goles con el United y sufrir un enfrentamiento muy público con el exentrenador Erik ten Hag, el club está ansioso por reducir pérdidas. A Sancho se le permitirá marcharse como agente libre este verano, principalmente para que los Red Devils puedan eliminar de sus cuentas su salario, que según se informa asciende a 250 000 libras a la semana, mientras INEOS continúa reestructurando la plantilla.
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¿Una tercera etapa con el equipo negro y amarillo?
Aunque su regreso a su antiguo feudo sería una gran historia, el acuerdo está lejos de cerrarse. El Dortmund está estudiando la viabilidad de recuperarlo por tercera vez, tras su primera etapa (2017-2021) y una cesión de corta duración en 2024, pero la situación financiera es complicada. Según algunas informaciones, el equipo de la Bundesliga sí quiere fichar a un extremo, pero está sopesando varias opciones.
Cualquier traspaso definitivo al Signal Iduna Park exigiría una fuerte reducción salarial por parte de Sancho. Sin embargo, dado que el interés de la Premier League se ha enfriado tras sus dificultades en Villa Park, volver a un entorno en el que se desenvuelve bien podría ser la mejor oportunidad para que el jugador de 26 años se reafirme como uno de los mejores delanteros de Europa.