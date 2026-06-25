Marco Palestra: Por qué el Chelsea se ha apresurado a arrebatarle al Inter el fichaje de un lateral estrella por 55 millones de euros

Este versátil lateral, conocido por su agresividad y nombrado Mejor Defensor de la Serie A tras una destacada temporada cedido en el Cagliari, parecía destinado al San Siro este verano, pero el Chelsea se adelantó y cerró rápido el fichaje.

Alonso ha dado el visto bueno al traspaso y, dado que puede actuar en ambas bandas como carrilero o lateral, encaja a la perfección en los sistemas de tres o cuatro defensas que prefiere el técnico español.

Pero, ¿por qué se ha apresurado el Chelsea en arrebatarle el fichaje al Inter y asumir un gran gasto por un jugador con poca experiencia en el primer equipo? GOAL te lo cuenta...