Marco Borriello: «A la Juventus no le bastaría ni con Conte. Falta Andrea Agnelli»

Marco Borriello, campeón de la Serie A con la camiseta de la Juventus, habla de la Juventus en una entrevista con la Gazzetta dello Sport. Estos son los pasajes más interesantes.





Sobre Conte y Spalletti

"Soy un gran admirador de Antonio. Es un ganador y he vivido en primera persona su fuerza: transmite una mentalidad increíble a sus jugadores. Pero no creo que Spalletti sea el problema de la Juventus y, por tanto, tampoco creo que baste con Conte para que la Juventus vuelva a estar en lo más alto. Hablamos de dos grandísimos entrenadores: Luciano y Antonio son diferentes, pero ambos son extraordinarios en el plano técnico y táctico. Conte devolvería el ADN de la Juventus y trabajaría como un loco, pero no estoy convencido de que solo eso fuera suficiente para ganar".





Entonces, ¿qué falta?

"Un presidente como Andrea Agnelli. Desde fuera se percibe la falta de la cercanía de Andrea, un dirigente siempre presente. La Juventus tiene una propiedad histórica y única: el apego a la joya de la familia es evidente, también en lo económico. John Elkann es el primer aficionado y hay que agradecerle sus continuas inversiones; no se le puede pedir más. Pero es un gran hombre de negocios y no puede estar en el campo todos los días. A la Juventus le falta la magia, esa que hace que se alineen los planetas y que, en la temporada de nuestro título de la Serie A, surgió con Conte, los aficionados y el nuevo estadio. No son leyendas urbanas: los jugadores perciben el ambiente y, también de forma inconsciente, actúan en consecuencia. Creedme: estas cosas los jugadores las huelen; el fútbol es alquimia y unión de propósitos".