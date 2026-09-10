Marchisio: «Así haría jugar al ataque de la Juventus. Vlahovic se equivocó, Gatti merece más espacio»

Es Claudio Marchisio el primer invitado de "Si fueras tú", formato en YouTube de Corriere dello Sport. El excentrocampista de la Juventus habla, entre otros temas, también de la Juventus actual.





El ataque de la Juve: "¿Cómo lo alinearía? Yo pondría a Kolo Muani en la banda izquierda, para aprovechar su velocidad y su zancada, pondría a Woltemade en el centro, con sus centímetros y su técnica, y a la derecha a Conceicao, que contra el Milan dio en un palo y que está en un buen momento".





Sobre Kolo Muani: "Se ha insistido mucho en recuperarlo, espero que se desbloquee y pueda encontrar continuidad".





El sistema y las muchas lesiones: "Spalletti encontrará las soluciones. Está claro que jugar con el doble pivote, en el 4-2-3-1, no es tan sencillo para los jugadores que tiene la Juventus. Koopmeiners como mediocentro no me vuelve loco, lo movería más adelante. McKennie tampoco es un mediocentro".





El mercado: "¿Si ficharía a un agente libre? No es sencillo, porque no sabes qué situación te encuentras, en qué condiciones está el agente libre, qué preparación tiene".



