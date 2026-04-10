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Marcelo, icono del Real Madrid, considera a Lionel Messi su rival «más difícil», por delante de Cristiano Ronaldo
El rival definitivo del Clásico
Pocos jugadores están mejor cualificados que Marcelo para juzgar a los dos mejores futbolistas de su generación. El lateral izquierdo brasileño pasó 15 años en el Real Madrid, lo que le situó en primera línea de la rivalidad más intensa de la era moderna. Aunque compartió banda y vitrina de trofeos con Ronaldo entre 2009 y 2018, sus temporadas en la liga se caracterizaron a menudo por la pesadilla que suponía intentar marcar a Messi durante los enfrentamientos del Clásico.
En una reciente entrevista con RomarioTV, Marcelo no dudó al señalar a Messi como el más difícil de marcar. «Messi era extraordinario, como si todavía hoy lo estuviera buscando, maldita sea. Tío, es extraordinario... Messi entiende muy bien todas las posiciones en el campo. Sabe cuándo va a llegar un jugador con el balón. Ya sabe adónde ir, por dónde salir y cosas así. Creo que es extraordinario».
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Una historia complicada con CR7
Esta confesión sorprende, pues Marcelo y Ronaldo compartían un vínculo profundo en el Bernabéu. Formaron una pareja letal en la banda izquierda y ganaron cuatro Champions. Sin embargo, su relación empezó mal: en un amistoso Brasil-Portugal de 2008 casi se agredieron tras un altercado. En ese partido, que Brasil ganó 6-2, Ronaldo respondió con un codazo a una dura entrada de Marcelo, quien contestó con una patada. El portugués llegó a agarrar al brasileño del cuello antes de que los árbitros intervinieran. Pese a ese tenso inicio, se volvieron inseparables tras el fichaje de Ronaldo por el Madrid meses después.
Comparación entre los gigantes de las estadísticas
Las cifras de ambas leyendas siguen siendo asombrosas al final de sus carreras. Ronaldo, con 967 goles, superó los 900 hace poco. Messi llegó a 900 en marzo, en la Copa de Campeones de la CONCACAF con el Inter de Miami.
Aunque Ronaldo lleva la ventaja en el total de goles, las estadísticas subyacentes suelen inclinar la balanza a favor del capitán del Inter de Miami. Messi cuenta con una media goleadora superior, de un gol cada 104 minutos, frente a los 111 de Ronaldo.
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Sueños de la Copa del Mundo y remordimientos tras la final
Más allá de la rivalidad personal, Marcelo admitió que el Mundial es el único título que faltó en sus 25 trofeos con el Real Madrid. En una confesión sorprendente, el legendario defensa reveló que cambiaría sus títulos europeos por la gloria con la Seleção. Al preguntarle si trocaría sus cinco medallas de la Liga de Campeones por una de campeón del mundo, Marcelo respondió: «Es una pregunta loca, pero sí, las cambiaría».
Aunque Marcelo ya se retiró de la selección, Messi y Ronaldo apuntan al Mundial 2026 en Norteamérica, con Messi dispuesto a defender el título logrado en Catar 2022.