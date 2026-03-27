Marcelo Bielsa explica por qué no ha vuelto al Leeds en los cuatro años transcurridos desde su emotivo despido en Elland Road

En declaraciones previas al partido entre Uruguay e Inglaterra, Bielsa ofreció una visión poco habitual y emotiva de sus sentimientos hacia su antiguo equipo. Explicó: «No he vuelto por nostalgia. A veces hay que resistirse a la tentación de volver, y yo quiero conservar esos sentimientos de nostalgia.

«Estar en el Leeds me dejó los recuerdos más bonitos y fue uno de los mejores regalos que me ha dado el fútbol. El verdadero poder del fútbol inglés se basa en los aficionados y en el amor incondicional de la hinchada para construir una gran liga. Esta liga inglesa no sería lo que es si no fuera por lo que sienten sus aficionados. En mi caso, estuve en el Leeds cuatro años.

«Pero en tres partidos, mi equipo encajó 14 goles y sería muy difícil sobrevivir a eso. Siempre entendí que (el despido) estaba justificado».

Añadió: «Espero que el Leeds consiga mantenerse en la categoría, porque es ahí donde debe estar. El club es una institución con recursos y futbolistas lo suficientemente buenos como para mantenerse en la categoría».