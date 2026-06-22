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Marcelo Bielsa critica a Uruguay, a la que califica de «muy desorganizada», tras el empate ante Cabo Verde. El resultado les obliga a afrontar un «reto gigantesco» contra España en el último partido de la fase de grupos del Mundial
Caos táctico y oportunidades perdidas
Cabo Verde sorprendió a Uruguay al adelantarse 1-0 con gol de Kevin Pina en el 21’. Uruguay remontó justo antes del descanso con tantos de Araújo y Agustín Canobbio. Sin embargo, la ventaja duró poco: un pase erróneo de Mathías Olivera permitió a Helio Varela empatar en el 61’, reparto de puntos que mantiene abierto el Grupo H.
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Bielsa critica una actuación «muy desorganizada»
Bielsa, de 70 años, mostró frustración tras el empate ante Cabo Verde, resultado que obliga a Uruguay a vencer a España para avanzar. En un partido caótico en el Hard Rock Stadium, el técnico criticó la falta de organización de su equipo, que encajó dos goles pese a ser favorito.
«El equipo estuvo muy desorganizado», declaró Bielsa tras el partido. «Atacábamos arriesgando que nos marcaran al final. Podríamos haber ganado o perdido. Uruguay es mejor que Cabo Verde, pero hay que demostrarlo».
Uruguay se enfrenta a un «reto titánico» contra España
Uruguay cerrará su participación en el Grupo H ante España sin haber ganado en sus dos primeros partidos.
El equipo de Bielsa es segundo con dos puntos, por delante de Cabo Verde gracias a su diferencia de goles. Además, el defensa Ronald Araujo se perderá el partido contra España por lesión. «Tenemos la necesidad y la obligación de ganar a España. Es un reto gigantesco para todos nosotros», declaró Bielsa.
- AFP
Cabo Verde quiere seguir con su trayectoria de ensueño
Mientras Uruguay reflexionaba, el seleccionador de Cabo Verde, Bubista, celebraba con euforia el segundo resultado histórico de su equipo tras empatar con España. Cabo Verde se medirá a Arabia Saudí en su último partido con opciones reales de avanzar a la fase eliminatoria.
«Estamos aquí para competir y hacer realidad un nuevo sueño: clasificarnos para la segunda ronda», declaró Bubista. «Ahora podemos afirmar que lucharemos por la clasificación».