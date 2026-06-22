Bielsa, de 70 años, mostró frustración tras el empate ante Cabo Verde, resultado que obliga a Uruguay a vencer a España para avanzar. En un partido caótico en el Hard Rock Stadium, el técnico criticó la falta de organización de su equipo, que encajó dos goles pese a ser favorito.

«El equipo estuvo muy desorganizado», declaró Bielsa tras el partido. «Atacábamos arriesgando que nos marcaran al final. Podríamos haber ganado o perdido. Uruguay es mejor que Cabo Verde, pero hay que demostrarlo».