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«¡Marcará mañana!»: Enzo Maresca respalda a Phil Foden y elogia a un prodigio adolescente del Manchester City
Maresca respalda a Foden tras una sanción de tres partidos en competiciones nacionales
El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, confía en que Phil Foden recupere su mejor nivel tras una frustrante sanción de tres partidos por tarjeta roja. El internacional inglés fue expulsado en la victoria por 1-0 del City ante el Manchester United en la Premier League el mes pasado y cumplió la sanción durante un inicio de temporada acortado.
Foden volvió a la convocatoria en la derrota por 4-2 en casa ante el Paris Saint-Germain en la Champions League el miércoles, aunque se quedó en el banquillo.
El canterano, que no marca en la Premier League con el City desde diciembre pasado, busca volver a jugar de cara al partido del sábado contra el Ipswich Town.
- AFP
El entrenador del Manchester City bromea sobre la sequía goleadora de Foden
En su rueda de prensa previa al partido, Maresca bromeó sobre la sequía goleadora de Foden y elogió cómo se ha entrenado desde la expulsión. «¡Mañana marcará! Intentamos trabajar con él día a día», bromeó Maresca.
«El parón internacional y el tiempo transcurrido desde la tarjeta roja contra el United se han hecho bastante largos. Pero se ha entrenado bien y, desde que empezamos, le está yendo bien. Ha sido un comienzo muy positivo, muy bueno».
«Veremos si está disponible mañana, pero tenemos muchos partidos. Tenemos que decidir si será titular mañana o no y, si lo es, no hay duda de que nos aportará algo».
Maresca elogia al «fantástico» centrocampista adolescente Bouaddi
Maresca también dedicó grandes elogios al centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18 años, que causó una enorme impresión tras salir como suplente en la segunda parte contra el PSG. El entrenador destacó cómo el joven mejora el rendimiento de quienes le rodean.
«Ayyoub es un jugador fantástico. Lo bueno de Ayyoub es que, cuando está en el campo, hace mejores a quienes le rodean», declaró Maresca.
«Y eso solo ocurre con los grandes jugadores. A veces, cuando los grandes jugadores están en el campo, quienes se mueven a su alrededor juegan mejor. Tengo esa sensación con Ayyoub. Hay jugadores que pueden ser mejores cuando juegan junto a otros jugadores».
- Getty Images Sport
El Manchester City busca una reacción inmediata ante el Ipswich
El Manchester City recibe al Ipswich Town en el Etihad Stadium el sábado con la intención de resarcirse cuanto antes de su tropiezo europeo ante el PSG.
Con Foden de nuevo disponible para disputar competiciones nacionales y Bouaddi aspirando a tener más minutos, Maresca cuenta con valiosas opciones tácticas.
El técnico italiano debe decidir ahora si da entrada a Foden en el once inicial mientras el City busca mantener su sólida posición en lo más alto de la Premier League.
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