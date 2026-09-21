Preguntado por si espera que Isak supere la barrera de los 20 goles esta temporada, después de haberlo logrado en un par de ocasiones con el Newcastle, el excentrocampista del Liverpool Houghton, que hablaba en asociación con IrishBetting.ie, dijo a GOAL: «Sí, eso creo.

«Depende de su estado físico, pero parece en forma, ¿no? Si lo comparas con la temporada pasada, hay un mundo entre cómo estaba entonces y cómo está ahora; en este momento está en una situación mucho mejor.

«Sus desmarques son buenos, y eso sin duda debería venirles bien a jugadores como Bradley [Barcola] o Victor [Munoz], o a quien sea. Si eres extremo y te metes hacia dentro, puedes filtrar pequeños balones a la espalda de la línea defensiva porque él tiene velocidad y ahí es donde los quiere. No quiere jugar al pie, esa no es su fortaleza, bajar a recibir y participar en la jugada de construcción; puedes dejar que Hugo [Ekitike] haga eso cuando entre en el equipo.

«Ahí es donde de verdad lo quieres, corriendo y estirando al rival, porque quiere jugar al límite con el último defensor. Está midiendo bien los desmarques, como demostró contra el Ipswich, y ha marcado otro gol contra el Bournemouth. ¿Por qué? Porque estás en la posición correcta en el momento adecuado para rematarla.

«Hay muchas cosas positivas para él y yo ya lo dije antes de que llegara, cuando se hablaba de incorporarlo: conoce la Premier League, sabe lo que se exige y, si le das el servicio adecuado, marcará goles.

«La temporada pasada era difícil mirarlo y juzgarlo por su nivel físico cuando llegó, y luego sufrió la lesión contra el Spurs, y entonces ya vas a remolque. Esta temporada fue al Mundial, hizo un poco más de trabajo físico con Suecia, ha vuelto y parece en forma, parece sano, parece que lo está disfrutando, tiene una sonrisa en la cara. Hay muchas cosas positivas ahí».