El atacante del Aston Villa Morgan Rogers puso la guinda a la histórica victoria de Inglaterra por 7-0 ante Croacia en la UEFA Nations League en Rijeka. Rogers, que entró como suplente en la segunda parte por decisión de Thomas Tuchel, aprovechó un pase de Jude Bellingham antes de regatear al portero y marcar el séptimo de Inglaterra.

La victoria consolida a Inglaterra en la segunda posición del Grupo C con seis puntos.

Rogers destacó el nivel excepcionalmente alto que mostró cada jugador sobre el terreno de juego.