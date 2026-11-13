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Forza Black Friday 15% dealsForza
Renuka Odedra
Traducido por

Marca un golazo con el Black Friday anticipado: 15 % de descuento en equipamiento FORZA de calidad propia de la Premier League

SHOPPING

¿Necesitas mejorar ese primer toque? 🎯 Consigue un 15 % de descuento adicional en productos FORZA.

El Black Friday no es solo una ocasión para renovar tu televisor: también es el momento perfecto para mejorar tu juego. Tanto si eres entrenador de fútbol base y estás preparando las sesiones de invierno como si juegas habitualmente en una liga dominical o buscas el regalo de Navidad perfecto para un niño apasionado por el fútbol, FORZA tiene lo que necesitas.

Clubes de la Premier League confían en FORZA, cuyos materiales y equipaciones de entrenamiento de élite son ahora más accesibles que nunca. Su promoción previa al Black Friday ya está en marcha y durará todo noviembre, con un 15 % de descuento adicional en todos los artículos rebajados de su web.

Hemos seleccionado las mejores ofertas anticipadas para que puedas entrenar como un profesional sin gastar una fortuna. Puedes explorar toda la gama, pero estas son las gangas más destacadas que no querrás perderte.

  • 6 x 4 forza goalForza

    Portería de fútbol FORZA de 6 x 4

    • Precio de venta recomendado: 69,99 £
    • Precio especial previo al Black Friday: 33,99 £

    Todo gran futbolista empieza jugando en el jardín de casa, y esta portería de 1,83 × 1,22 m es la base perfecta. Diseñada para ofrecer diversión duradera y permitir jugar durante todo el año, cuenta con una estructura de uPVC muy resistente a la intemperie y una red de 2 mm estabilizada contra los rayos UV.

    Olvídate de pasar horas peleándote con las herramientas en Nochebuena: esta portería dispone de un sistema de montaje muy sencillo para una sola persona e incluye clips para la red y piquetas de anclaje. Es lo bastante ligera para moverla por el césped, pero también lo bastante robusta para soportar disparos potentes a la escuadra.

  • FORZA RapidFire Wave Rebound Board Forza

    Panel de rebote FORZA RapidFire Wave

    • PVP: 89,99 £
    • Precio de antesala del Black Friday: 50,99 £ (Tamaño estándar: 100 cm x 27 cm)

    Si quieres mejorar tu primer toque y la precisión de tus pases, una tabla de rebote es imprescindible. La RapidFire Wave Rebound Board destaca por su tecnología de entrenamiento y su innovador diseño reversible 4 en 1, que permite realizar una enorme variedad de ejercicios de pase, voleas y disparos.

    Esta estructura autoportante cuenta con una sólida superficie de entramado geométrico que devuelve el balón de forma tan imprevisible como en un partido. Es imprescindible para entrenar en solitario cuando no tienes a nadie con quien practicar. (Nota: la arena y las luces no están incluidas).

  • FORZA ProFlex POD Football GoalForza

    Portería de fútbol FORZA ProFlex POD

    • PVP recomendado: 79,99 £
    • Precio previo al Black Friday: 50,99 £ (Tamaño: 4 x 2,5)

    Para entrenadores, clubes y jugadores que realizan ejercicios a ritmo intenso o juegan partidos en espacios reducidos, las porterías ProFlex POD suponen un antes y un después. Estas porterías de precisión plegables de alta gama prácticamente no requieren tiempo de montaje: se despliegan al instante y se guardan completamente planas en una bolsa de transporte para llevarlas cómodamente en el maletero.

    Pese a su rapidísimo montaje, no renuncian a la resistencia. Fabricadas con varillas de fibra de vidrio de alta resistencia y un marco reforzado, se mantienen firmes sobre el césped gracias a una base lastrada y antideslizante con patas de goma. (Incluye bolsa de transporte, piquetas y sacos de arena; arena no incluida).

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  • FORZA Club Shin Pads With Ankle ProtectorsForza

    Espinilleras FORZA Club con protectores de tobillo

    • Precio de venta recomendado: 11,99 £
    • Precio de la previa del Black Friday: 6,99 £

    Seguridad y estilo para jóvenes futbolistas de base y jugadores aficionados. Por menos de 6 £, estas espinilleras son una auténtica ganga. Ofrecen una protección esencial para la parte inferior de las piernas en entrenamientos de mucho contacto y partidos de fin de semana sobre campos embarrados. Incorporan una protección para el tobillo y una cinta elástica que pasa bajo el pie para que no se muevan de su sitio.

    No solo son cómodas: también tienen un diseño atractivo, con una elegante carcasa de estilo carbono que combina acabados mate y brillante. Están disponibles en negro integral o blanco integral, en tallas de la XXS a la M/L.

  • FORZA Icon Footballs [FIFA Quality]Forza

    Balones de fútbol FORZA Icon [Calidad FIFA]

    • Precio de venta recomendado: 29,99 £
    • Precio de preparación para el Black Friday: 21,24 £

    Puedes tener todo el equipamiento del mundo, pero no sirve de nada sin un balón de calidad a tus pies. El balón FORZA Icon Football de gama alta cuenta con la certificación FIFA Quality y es la primera elección de ligas internacionales de todo el mundo.

    Diseñado con una estructura de alta gama apta para distintas superficies, garantiza un rendimiento excepcional, una trayectoria uniforme y un toque fiel, tanto en césped como en AstroTurf o en pistas cubiertas. Está disponible en las tallas 3, 4 y 5, lo que lo convierte en una opción ideal para mejorar el balón de partido de cualquier grupo de edad.