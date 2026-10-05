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Marca Scamacca, lo sentencia Esposito. Italia vence 3-1 a Turquía y refuerza sus esperanzas en la Nations League
Scamacca rompe el empate en Bolonia
Roberto Mancini apostó por la experimentación en Bolonia, con nueve cambios respecto al equipo que empató con Francia. La fuerte rotación provocó en un primer momento una actuación deslavazada, y Turquía pareció el conjunto más peligroso en los compases iniciales.
Pese al dubitativo arranque, la anfitriona encontró su pegada en el minuto 26. Una buena jugada por la derecha en la que participaron Vergara y Giovanni Di Lorenzo permitió al capitán del Nápoles poner un peligroso centro al corazón del área. Gianluca Scamacca, a quien anteriormente le habían anulado un gol por fuera de juego, no perdonó esta vez. El delantero del Atalanta controló el balón tras un rebote y conectó una volea feroz que pegó en la parte inferior del larguero para adelantar a Italia.
El resto de la primera parte vio a Italia intentar imponer el control en el centro del campo, aunque siguió mostrándose vulnerable al contraataque. Los movimientos sin balón de Turquía generaron problemas constantes a la zaga italiana, con Aral Simsir especialmente activo. Sin embargo, Italia resistió hasta el descanso, con Scamacca rozando de nuevo el gol desde lejos mientras la anfitriona buscaba doblar su ventaja.
- AFP
Turquía responde antes de la réplica de Calafiori
Turquía salió para la segunda parte con una intensidad renovada y estuvo a punto de empatar cuando Simsir aprovechó una falta de entendimiento entre Donnarumma y Di Lorenzo. El atacante superó al guardameta, pero se escoró demasiado, y Bastoni llegó a tiempo para bloquear el disparo final. Italia respondió dando entrada a Riccardo Calafiori y Francesco Pio Esposito, aunque poco después encajó el empate. En el minuto 61, Yunus Akgun encontró a Zeki Celik, cuyo centro fue peinado por Eren Elmali para que Simsir empujara a la red un merecido empate en el segundo palo.
La igualdad duró solo cuatro minutos, ya que Italia mostró un carácter enorme para volver a ponerse por delante casi de inmediato. Nicolo Barella provocó una falta en una zona peligrosa y asumió él mismo la responsabilidad del lanzamiento. El centrocampista del Inter puso un centro preciso al segundo palo, donde Calafiori se elevó por encima de todos para cabecear por encima de Ugurcan Cakir. Aunque los jugadores de Turquía reclamaron falta en la jugada previa, el gol subió al marcador, lo que supuso el primer tanto del defensa del Arsenal con su selección y devolvió la inercia al equipo local.
Esposito sentencia el resultado
Con el partido entrando en su fase final, Turquía se volcó al ataque en busca de otro empate y obligó a Donnarumma a realizar una parada espectacular ante Salih Ozcan. El capitán italiano tuvo que ofrecer su mejor versión para despejar un potente disparo con la derecha a medida que aumentaba la presión. Italia también sobrevivió a un gran susto cuando Baris Alper Yilmaz rompió el fuera de juego e intentó una vaselina por encima de un Donnarumma que salía, pero el balón se marchó por fortuna fuera de la portería. Estos avisos sirvieron de toque de atención para que el equipo de Mancini sentenciara el partido.
La Azzurra aseguró por fin los puntos en el minuto 87 con un letal contraataque. Issa Doumbia mostró una gran fortaleza para imponerse en un duelo cerca de la línea de banda antes de irrumpir en el área y ver cómo su disparo era bloqueado. Alessandro Romano cazó el balón suelto y sacó un disparo-centro raso de lado a lado del área pequeña, donde el suplente Francesco Pio Esposito esperaba para empujar el balón a la red desde cerca.
El gol desató la celebración en la grada, confirmó el dominio de Italia en este enfrentamiento y amplió su racha de imbatibilidad ante Turquía a 16 partidos.
- Getty Images Sport
Clasificación de la Nations League y perspectivas de futuro
Esta victoria deja a Italia en una posición sólida dentro del Grupo A1, elevándola hasta los siete puntos en cuatro partidos. Tras un inicio difícil de la campaña que incluyó una derrota ante Bélgica, el equipo de Mancini se ha recuperado bien y ahora se sitúa justo por detrás de la líder del grupo, Francia. El resultado en Bolonia significa que Italia sigue plenamente en la pelea por una plaza en los cuartos de final de la Nations League, con partidos cruciales ante Bélgica y Francia programados para el parón internacional de noviembre.
Para Turquía, la derrota la deja colista sin haber sumado un solo punto, ante la perspectiva del descenso a la Liga B. Pese a mostrar destellos de calidad y reaccionar para igualar el marcador, el equipo de Montella acabó sucumbiendo a la mayor profundidad de Italia y a su eficacia a balón parado.
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