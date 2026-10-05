Roberto Mancini apostó por la experimentación en Bolonia, con nueve cambios respecto al equipo que empató con Francia. La fuerte rotación provocó en un primer momento una actuación deslavazada, y Turquía pareció el conjunto más peligroso en los compases iniciales.

Pese al dubitativo arranque, la anfitriona encontró su pegada en el minuto 26. Una buena jugada por la derecha en la que participaron Vergara y Giovanni Di Lorenzo permitió al capitán del Nápoles poner un peligroso centro al corazón del área. Gianluca Scamacca, a quien anteriormente le habían anulado un gol por fuera de juego, no perdonó esta vez. El delantero del Atalanta controló el balón tras un rebote y conectó una volea feroz que pegó en la parte inferior del larguero para adelantar a Italia.

El resto de la primera parte vio a Italia intentar imponer el control en el centro del campo, aunque siguió mostrándose vulnerable al contraataque. Los movimientos sin balón de Turquía generaron problemas constantes a la zaga italiana, con Aral Simsir especialmente activo. Sin embargo, Italia resistió hasta el descanso, con Scamacca rozando de nuevo el gol desde lejos mientras la anfitriona buscaba doblar su ventaja.



