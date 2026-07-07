Marca: Imam Ashour... Un príncipe sin corona que lleva a Egipto a hacer historia en el Mundial

El periódico explicó que la experiencia del astro egipcio en Europa comenzó con algunos contratiempos debido al retraso en la tramitación del permiso de trabajo, y Imam Ashour declaró en aquel momento: «No fue fácil tener que esperar tanto tiempo para poder entrenar con el equipo».

Debutó con un gol en la Europa League ante el Sporting de Lisboa y repitió frente al Viborg, pero no logró adaptarse y, tras seis meses, regresó a Egipto para fichar por el Al Ahly.

Albert Capellas, exentrenador del Midtjylland, destituido semanas después de fichar al jugador, admitió que le preocupaba su adaptación. «Cuando me fui, estaba preocupado por Imam porque necesitaba ayuda en Dinamarca. Sabía que tenía ganas de triunfar, y podía verlo en sus ojos, pero vivir aquí era muy duro, y eso afectó mucho a un jugador que venía de otro país y con un estilo de vida totalmente diferente».