Con solo 45 minutos, Micheal Olise dio la vuelta a la defensa senegalesa y a la discreta actuación de Francia. Autor de la asistencia del primer gol y de varias jugadas espectaculares, el extremo se convirtió en el protagonista de los Bleus de Didier Deschamps. Incluso más que Kylian Mbappé, quien sentenció con un doblete y podría ser su compañero en el futuro, pero con otra camiseta. Según Marca, el Real Madrid aún no descarta fichar al fenómeno del Bayern de Múnich como broche de oro de una campaña de traspasos que ha arrancado con fuerza.
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Marca - El Real Madrid va en serio con Michael Olise y prepara una nueva oferta de 220 millones de euros
EL BAYERN SE MUESTRA IMPENETRABLE
Durante su campaña de reelección, Florentino Pérez prometió pagar 150 millones de euros por una estrella europea para superar a su rival, Enrique Riquelme. Las pistas apuntaban a Alemania, al actual campeón de la Bundesliga, que respondió de inmediato, a través de sus dirigentes, rechazando cualquier negociación por Olise y considerando insuficiente la cifra por un jugador que esta temporada ha marcado 22 goles y dado 31 asistencias en 52 partidos.
FLORENTINO QUIERE UN FICHAJE ESTRELLAR
Según «Marca», Florentino Pérez no se rinde tras el primer “no” del Bayern y, por principio, prepara una nueva ofensiva que ya parece una obsesión. Tras repatriar a José Mourinho y fichar a Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, el presidente blanco busca aún el gran golpe “galáctico” para recuperar el entusiasmo tras dos temporadas flojas. Para lograrlo, ofrecería unos 220 millones de euros y derribar el muro del Bayern.
DOS TRASPASOS PARA FICHAR A OLISE
La faraónica inversión del Real Madrid, récord incluso para un club de su talla, exigirá algún sacrificio financiero. Según «Marca», los candidatos a salir son Aurelien Tchouameni y Federico Valverde, quienes protagonizaron una pelea en mayo. Además, el interés por Enzo Fernández, del Chelsea, lleva al club a valorar la venta de al menos un centrocampista de renombre para financiar el fichaje de Olise.