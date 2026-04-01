Getty Images Sport
Traducido por
Marc Guehi hace una preocupante confesión sobre lo «difícil que resulta ponerse la camiseta» tras la derrota de Inglaterra ante una selección japonesa «bien preparada»
Derrota histórica en Wembley
La alineación experimental de Thomas Tuchel tuvo dificultades para mostrar eficacia ante la portería contraria, a pesar de controlar el 75 % de la posesión frente a una disciplinada selección japonesa. El momento decisivo llegó en el minuto 23, cuando el extremo del Brighton Mitoma marcó el gol que supuso la primera victoria de una selección asiática sobre Inglaterra. El gol también puso fin a la notable racha personal de Jordan Pickford, que llevaba 922 minutos sin encajar un gol con su selección, una racha que se remontaba a octubre de 2024.
- Getty Images Sport
Un llamamiento del capitán al realismo
Guehi, que lució el brazalete de capitán en ausencia de Harry Kane, se mostró sincero sobre la inmensa presión que supone jugar con la camiseta de la selección frente a un rival internacional tan disciplinado. Destacó que, aunque el resultado en Wembley fue malo, estos amistosos de alto nivel están diseñados estratégicamente para poner de manifiesto las deficiencias tácticas antes de que comience el torneo en Norteamérica. Declaró a ITV: «Obviamente es decepcionante, pero tenemos que ser realistas. Por eso jugamos estos partidos en esta época de la temporada, necesitamos estas pruebas como equipo. Si tenemos la perspectiva adecuada, estos partidos nos ayudan a crecer, a ser mejores, a mejorar y a pasar a la siguiente fase, que es el Mundial, y a estar preparados».
Mantener la unidad bajo la mirada atenta
Guehi instó tanto a sus compañeros como a la afición a mantenerse unidos mientras la selección se prepara para el intenso escrutinio que caracteriza la fase previa a un gran torneo. Afirmó: «Es importante disputar estos partidos para ver en qué punto nos encontramos, pero lo fundamental es mantener la perspectiva, asegurarnos de aprender y permanecer unidos. Es fácil fijarse solo en este partido, sobre todo después de la campaña que hemos tenido; ha sido positiva, así que es importante que nos mantengamos unidos y mejoremos».
Añadió: «No es fácil ponerse esta camiseta. Juegas contra equipos bien entrenados y disciplinados. Ellos también se clasificaron para el Mundial y quieren demostrar algo cuando vienen aquí. Insisto, es importante que nos mantengamos unidos, aprendamos de este momento y sigamos adelante».
- Getty Images Sport
Últimos preparativos para Norteamérica
Inglaterra se enfrenta ahora a un periodo de intensa deliberación mientras Tuchel ultima su convocatoria de 26 jugadores para el Mundial. La falta de mordiente en ataque sin Kane pone de manifiesto una dependencia excesiva de su capitán, un problema que debe abordarse antes de que se enfrenten a los diversos retos del Grupo L contra Croacia, Ghana y Panamá.