Tuchel confió en Stones y lo incluyó en el once inicial, pero el central no respondió a esa confianza. Aunque con Inglaterra suele ser fiable, se notó que solo jugó 18 partidos con su club la temporada pasada.

Pareció inseguro con el balón y lento sin él. Es un buen jugador, pero necesita semanas, no días, para recuperar su mejor forma.

Pero en un torneo no hay margen para esperar. De ahí que deba entrar Guehi, quien muchos pedían como titular junto a Konsa desde el principio. El central salió del banquillo para aportar calma ante Dallas y ahora debe ser de la partida el martes.

Sería la primera vez que Inglaterra inicia un partido sin Stones desde la eliminación contra Islandia en la Euro 2016, pero los Tres Leones ya no son los de hace una década y Guehi cuenta con la experiencia necesaria para que eso no sea un problema.