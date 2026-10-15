Marc Guehi admitió que al Manchester City le faltó agresividad durante su debacle ante el PSG en la Champions League

El Manchester City vivió una noche difícil en la Champions League al verse sorprendido por un PSG muy eficaz. Los goles de Desire Doue, Ousmane Dembele y Vitinha dieron a los visitantes una ventaja considerable antes del descanso y dejaron al equipo de Enzo Maresca ante una remontada muy complicada. El conjunto francés dominó los primeros 45 minutos y aprovechó las dudas de la defensa del City, que tuvo dificultades para frenar sus rápidas transiciones.

Tras el pitido final, Guehi reconoció los fallos de su equipo en los primeros compases del encuentro. «En la primera parte tenemos que hacerlo mucho mejor, yo incluido, en los dos primeros goles», comenzó Guéhi en su entrevista con City Studios. Guehi explicó por qué el PSG pudo ejercer tanto control antes del descanso y señaló la diferencia de intensidad entre los dos grandes equipos europeos. «Creo que fueron un poco más agresivos y ganaron muchos duelos individuales en la primera parte, lo que les dio la base para marcar esos goles», explicó el defensa.