Marc Cucurella revela lo que le dijo José Mourinho antes de fichar por el Real Madrid y explica por qué no dudó, pese a sus vínculos con el Barcelona

Cucurella, nuevo fichaje del Real Madrid, habló sobre la llamada de bienvenida que recibió de Mourinho tras su llegada al Bernabéu. El defensa de 27 años, fichado del Chelsea por 52 millones de libras, reveló que el entrenador portugués le expresó su confianza de cara a su futura colaboración en la capital española.

En declaraciones a El Mundo durante la concentración de la selección española en el Mundial de 2026, Cucurella afirmó: «Hablamos y me dijo que tenía ganas de trabajar conmigo, que me adaptaría bien y que el Real Madrid es un gran club. Solo me pidió que lo hiciera bien en el Mundial y que nos veríamos en Madrid».

Sobre los rumores de que Mourinho no ficharía a otro lateral izquierdo si el acuerdo fallaba, el defensa añadió: «No sé si dijo eso. Me quiso, y eso es todo. Estoy muy contento por esta confianza y con ganas de empezar a trabajar con él».



