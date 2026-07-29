Goal.com
En directoEntradas
De la Fuente - CucurellaGetty/GOAL
Donny Afroni

Traducido por

Marc Cucurella luce su nuevo tatuaje de Luis de la Fuente mientras el héroe de España cumple su promesa del Mundial

M. Cucurella
España
L. de la Fuente
World Cup

Marc Cucurella ha demostrado ser un hombre de palabra al mostrar un homenaje permanente al seleccionador de España, Luis de la Fuente, tras el éxito de su país en el Mundial 2026. El lateral izquierdo del Real Madrid hizo una promesa audaz al inicio de la campaña de España en Norteamérica y ahora ha compartido el resultado final con sus millones de seguidores.

  • Una promesa cumplida tras la gloria mundial

    Cucurella reveló en Instagram que ha cumplido su promesa de tatuarse en el cuerpo al seleccionador de España, y publicó fotos del trabajo terminado junto al tatuador de famosos Ganga.

    Es un impresionante homenaje al hombre que guio a la selección española de vuelta a la cima del fútbol internacional, tras su dramática victoria por 1-0 sobre Argentina en la final. Después del triunfo, Cucurella confirmó de inmediato que cumpliría su promesa, e incluso pidió a los aficionados sugerencias sobre dónde debía ir el tatuaje. Ahora lo ha llevado a cabo. El lateral izquierdo tituló su publicación en X de forma sencilla: «Promesa cumplida».



    • Anuncios
  • Cucurella(C)Getty Images

    El arte detrás del homenaje

    El diseño representa a De la Fuente sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo con el logotipo del torneo al fondo. Ganga es uno de los tatuadores más conocidos del mundo y ha trabajado con estrellas del deporte como LeBron James y Carlos Alcaraz. El tatuaje está en una zona claramente visible, pese a que Cucurella bromeó inicialmente con que podría ocultarlo. El nivel de detalle de la pieza es extraordinario y capta la emoción del seleccionador al levantar el icónico trofeo de oro.

    Un gesto tan permanente pone de relieve el enorme respeto que el grupo siente por De la Fuente, que pasó de las categorías inferiores al combinado absoluto con un éxito increíble.

  • El meteórico ascenso de Cucurella a la cima

    Cucurella fue uno de los jugadores más destacados de España durante todo el torneo y desempeñó un papel clave para que el equipo de Luis de la Fuente conquistara la segunda Copa del Mundo del país. Sus actuaciones pusieron el broche a un verano extraordinario que también incluyó su mediático traspaso del Chelsea al Madrid.

    Su trayectoria en los últimos años ha sido sencillamente espectacular, al pasar de ser una promesa de LaLiga a convertirse en una figura destacada de la Premier League y, por último, en campeón de la Eurocopa y del Mundial. El salto al Madrid suele conllevar una enorme presión, pero Cucurella manejó los focos con facilidad durante el Mundial.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Torres decide no seguir el ejemplo de Cucurella

    Sin embargo, no todas las promesas del Mundial se han cumplido. El héroe de la final Ferran Torres había prometido raparse la cabeza si España se proclamaba campeona del mundo, pero desde entonces se ha reído de la idea. Durante la recepción del equipo en el Palacio Real, la princesa Leonor incluso le preguntó si pensaba cumplirlo, a lo que Torres sonrió y respondió: «No, no».

    Cucurella, eso sí, ha demostrado que iba en serio desde el principio. Como bromeó De la Fuente después de la final, «Cuando dices algo, tienes que cumplir tu palabra».