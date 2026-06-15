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Marc Cucurella ficha por el Real Madrid procedente del Chelsea por 52 millones de libras, en lo que supone el primer gran fichaje del entrenador José Mourinho tras su regreso al club
«El Especial» deja huella
Mourinho no ha perdido tiempo: tras su regreso al Real Madrid, fichó al lateral izquierdo de 27 años. El fichaje, valorado en 60 millones de euros, muestra la ambición del club, que busca reconstruirse tras dos temporadas sin títulos, y le da al “Special One” un defensa consolidado para liderar la zaga.
Según The Guardian, el fichaje cuesta 60 millones de euros (52 millones de libras o 70 millones de dólares), una cifra notable para un jugador que, tras llegar al Chelsea, tardó en ganarse a la afición antes de erigirse en pieza clave de sus recientes triunfos europeos y mundiales.
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Cucurella firma un contrato a largo plazo
El Real Madrid ha anunciado la incorporación del defensa español Marc Cucurella, quien ha firmado un contrato hasta 2032.
El campeón de la Eurocopa 2024 se encuentra con la selección española en el Mundial y se unirá a sus nuevos compañeros tras el torneo. Su salida cierra una etapa en la defensa del Chelsea, que ya prepara su futuro.
El Chelsea se despide de un campeón del mundo
El Chelsea confirmó la salida de Marc Cucurella con un mensaje de agradecimiento. En su comunicado oficial anunció su traspaso definitivo al Real Madrid y recordó que, desde su llegada en 2022 procedente del Brighton, el defensa ayudó a ganar la UEFA Europa Conference League y el Mundial de Clubes.
Durante su paso por Stamford Bridge, el defensa de 27 años representó a España y ganó la Eurocopa 2024. El club le agradece su esfuerzo y le desea éxito en su nueva etapa.
A pesar de sus éxitos, se informa que su relación con la directiva se deterioró a principios de año. Cucurella criticó la gestión del club, afirmó que la plantilla pagaba la «inexperiencia» tras caer ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones y mostró su malestar por la marcha de Enzo Maresca. Además, reconoció que volver al Barcelona, el equipo de su infancia, sería «difícil de rechazar».
- AFP
Comienza la revolución de Mourinho en el Bernabéu
La llegada de Cucurella sería solo el inicio de una amplia campaña de fichajes, pues Mourinho quiere reconstruir el Madrid. El club ya se ha relacionado con Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva para recuperar el dominio nacional y europeo.
Para el Chelsea, la venta inyecta dinero fresco, mientras Xabi Alonso busca un sustituto. Aunque algunos en el club creían que su nivel había bajado tras las Navidades, su fichaje por el equipo madrileño demuestra que sigue siendo muy valorado en la élite europea.