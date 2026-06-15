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Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

Marc Cucurella debe triunfar de inmediato en el Real Madrid tras su fichaje de 60 millones de euros procedente del Chelsea. GOAL evalúa los principales movimientos del mercado de verano de 2026

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Atalanta
Premier League
Primera División
Serie A
FEATURES

Para muchos aficionados al fútbol, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 promete estar lleno de movimiento, con grandes estrellas preparando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en otros algún club o jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje a medida que se concreta, para que sepas quién gana y quién pierde antes incluso de que los jugadores sean presentados.

Consulta todas nuestras valoraciones y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para elChelsea: La situación es extraña. Cucurella llegó en 2022 y se convirtió en pieza clave de la defensa, aunque su inicio no fue prometedor. Verle irse con pérdida sorprende. En su mejor momento, es uno de los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton. Según informes, el jugador expresó en privado su deseo de marcharse y criticó la gestión del club, por lo que el Chelsea se conformaría con recuperar unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), ya que no lo consideraba intocable. Además, a sus 28 años, quizá no hubieran obtenido más en futuras ventanas. Su marcha deja a una plantilla inexperta sin uno de sus jugadores más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que lo que dice José Mourinho es ley, pues el club inicia su campaña de fichajes con una sorpresa. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el verano pasado al repatriar a Álvaro Carreras del Benfica, pero eso no le ha impedido gastar en Cucurella, señalado como objetivo por su nuevo (y viejo) entrenador. Pagar 60 millones de euros parece elevado para un club que suele ser austero, y exige un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil “mourinhista”. Con este fichaje, el Madrid cuenta con cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Huye de un Chelsea en crisis y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se sabía que quería volver a España, pero sorprende que elegiera el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó de inmediato la llamada del Real. Con Mourinho ya interesado, tiene muchas opciones de consolidarse como titular, mientras Carreras rotaría. Sin embargo, dada la elevada suma pagada, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, sobre todo por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    • Anuncios
  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, libre)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson, fichaje estrella llegado del Hull City en 2017 por 8 millones de libras, fue clave en la era Klopp y, en su prime, el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, a sus 32 años la edad ya pesaba, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y, de haber recuperado a Kostas Tsimikas de la Roma, habría traspasado a Robertson incluso en invierno. Sin embargo, Kerkez aún no se ha asentado y, tras la difícil temporada 2025-26, se notó que la experiencia y la personalidad de Robertson se echarán de menos. La afición teme que, junto a la marcha de Mohamed Salah, el nivel baje aún más. Nota: D

    Para el Tottenham: fichaje sorprendente. Los Spurs intentaron incorporarlo en enero, aunque no era prioritario. Aunque carecían de profundidad en varias posiciones, el lateral izquierdo no era una de ellas: con Ben Davies lesionado, aún contaban con Destiny Udogie, Djed Spence y el joven Souza. La idea era que su experiencia aportara liderazgo a un vestuario convulso y respaldara la filosofía de Roberto De Zerbi. Llega gratis, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera salir en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs prometían. Finalmente jugó más de lo esperado tras el parón, por lo que llega en forma a la MLS; aun así, nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, ya que el Liverpool no le ofreció renovación. Tenía otras opciones, como la Juventus, por lo que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso. Quizá ahora ve a los Spurs como una opción más atractiva, gracias a la posible mejora que De Zerbi puede aportar en verano. Sin embargo, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Anfield. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Atalanta es otra muestra de su brillante modelo de negocio: fichó a Ederson a la Salernitana en 2022 por unos 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra con las cláusulas adicionales al venderlo al United tras cuatro años de gran rendimiento, incluido un histórico título de la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: encuentra talentos, los pulimenta y luego los traspasa a un gran precio. El Atlético también lo quería, pero el Atalanta no bajó el precio y el United acabó pagándolo por un jugador con solo un año de contrato. Trabajo excelente de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a contrataciones temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United buscaba un centrocampista y apostó por otro brasileño experto en la recuperación del balón. El valor de Ederson bajó algo en el último año —por eso no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial y Casemiro sí—. Sin embargo, su bajón se relaciona más con la partida de Gian Piero Gasperini, pues antes era el eje del Atalanta que venció al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una pareja sólida con Kobbie Mainoo. Quizá no sea tan completo como el mejor Casemiro, pero supera con creces a Manuel Ugarte. Nota: B+

    Para Ederson: El gran fichaje que se merece. Llevaba tiempo queriendo jugar en la Premier League y ahora podrá demostrar su talento en una liga que se adapta a sus cualidades. Destaca en la recuperación y conservación del balón, además de ser peligroso en el área. Algunos podrían decir que le convenía más fichar por el Atlético de Diego Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro y, sobre todo, ha devuelto algo de estabilidad a Old Trafford, antes visto como un destino arriesgado para jugadores en pleno crecimiento. Creemos que tiene todo para brillar en Old Trafford y así regresar a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar desde el principio, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, y por una cifra excelente. Gordon es un atacante trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado en club o selección valer 69 millones de libras. El desafío es invertir ese dinero con cabeza, ya que dilapidaron lo que recibieron por Isak y atraer talento este verano no será fácil. Los Magpies ya no pueden ofrecer Champions a los nuevos fichajes; su 12.º lugar en la Premier y el deseo de Gordon de seguir a Isak muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo dueños saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas económicos, gastó 80 millones en Gordon apenas sanear sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la línea de tres delanteros y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión y que marcó 10 goles en Champions este año, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y cinco de penalti. En sus últimos 60 partidos de Premier solo marcó 12 goles, cifra más cercana a su media real. Aunque aportará trabajo y sueldo moderado, había opciones más baratas. Nota: C+

    Para Gordon: el sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés logra por fin fichar por un grande. Admitió que los rumores sobre el Liverpool, su equipo de la infancia, le tentaron, y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como es lógico, se echaron atrás por el precio, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon: la posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de rol secundario. Deberá ganarse la titularidad en un plantel lleno de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon seguramente no creerá su suerte: de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle