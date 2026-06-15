Para elChelsea: La situación es extraña. Cucurella llegó en 2022 y se convirtió en pieza clave de la defensa, aunque su inicio no fue prometedor. Verle irse con pérdida sorprende. En su mejor momento, es uno de los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton. Según informes, el jugador expresó en privado su deseo de marcharse y criticó la gestión del club, por lo que el Chelsea se conformaría con recuperar unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), ya que no lo consideraba intocable. Además, a sus 28 años, quizá no hubieran obtenido más en futuras ventanas. Su marcha deja a una plantilla inexperta sin uno de sus jugadores más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

Para el Real Madrid: Parece que lo que dice José Mourinho es ley, pues el club inicia su campaña de fichajes con una sorpresa. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el verano pasado al repatriar a Álvaro Carreras del Benfica, pero eso no le ha impedido gastar en Cucurella, señalado como objetivo por su nuevo (y viejo) entrenador. Pagar 60 millones de euros parece elevado para un club que suele ser austero, y exige un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil “mourinhista”. Con este fichaje, el Madrid cuenta con cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Huye de un Chelsea en crisis y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se sabía que quería volver a España, pero sorprende que elegiera el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó de inmediato la llamada del Real. Con Mourinho ya interesado, tiene muchas opciones de consolidarse como titular, mientras Carreras rotaría. Sin embargo, dada la elevada suma pagada, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la impaciente afición del Bernabéu se le eche encima, sobre todo por sus vínculos con el Barcelona. Nota: A