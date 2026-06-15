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Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

Marc Cucurella debe triunfar de inmediato en el Real Madrid tras su fichaje de 60 millones de euros procedente del Chelsea. GOAL evalúa los mayores movimientos del mercado de verano de 2026

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Atalanta
Premier League
Primera División
Serie A
FEATURES

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡hora de fichajes! El mercado de 2026 promete ser frenético, con grandes estrellas preparando traspasos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en otros algún club o jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje a medida que se concreta, para que sepas quién gana y quién pierde antes incluso de que los jugadores sean presentados.

Consulta todas nuestras valoraciones y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para elChelsea: La situación es extraña. Cucurella llegó en 2022 y se convirtió en pieza clave de la defensa, aunque su inicio no fue prometedor. Verle marcharse con pérdidas desconcierta. En su mejor momento, es uno de los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton. Según informes, el jugador expresó en privado su deseo de marcharse y criticó la gestión del club, por lo que el Chelsea se conformaría con recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares), ya que no lo consideraba intocable. Además, a sus 28 años, quizá en el futuro no hubieran obtenido más. Su marcha deja a una plantilla inexperta sin uno de sus jugadores más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Se cumple lo anticipado por José Mourinho: el club inicia la ventana de fichajes con una incorporación sorpresiva. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano, Álvaro Carreras, procedente del Benfica, pero eso no le ha impedido gastar en Cucurella, señalado como objetivo por su nuevo (y antiguo) entrenador. Pagar 60 millones de euros parece elevado para un club que suele ser austero, y exige un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, encaja con el perfil «a lo Mourinho» por su energía y agresividad. Con este fichaje, el Madrid cuenta con cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que algún movimiento de salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Huye de un Chelsea en crisis y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Quería volver a España y, aunque se esperaba su fichaje por el Atlético, el Real Madrid actuó más rápido. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó al instante. Con Mourinho ya interesado, tiene muchas opciones de ser clave, mientras Carreras alterna la titularidad. No obstante, dada la elevada cifra pagada, debe rendir de inmediato o la impaciente afición del Bernabéu, sobre todo por sus vínculos con el Barcelona, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


    • Anuncios
  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, libre)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson, fichaje estrella llegado del Hull City en 2017 por 8 millones de libras, fue clave en la era Klopp y, en su prime, el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, a sus 32 años ya mostraba signos de desgaste, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano como recambio y trató de traspasarlo en invierno, cuando Kostas Tsimikas regresó de la Roma. Sin embargo, Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield y, durante la difícil temporada 2025-26, se notó la falta de experiencia, tenacidad y personalidad de Robertson. La afición teme que, con las salidas de Robertson y Mohamed Salah, el nivel baje aún más. Nota: D

    Para el Tottenham: fichaje sorprendente. Los Spurs intentaron incorporarlo en enero, aunque no era prioritario. Aunque carecían de profundidad en varias posiciones, el lateral izquierdo no era una de ellas: Ben Davies estaba lesionado, pero aún contaban con Destiny Udogie, Djed Spence y el recién llegado Souza. Se argumentó que su liderazgo ordenaría el vestuario y respaldaría la filosofía de Roberto De Zerbi. Llega gratis, pero sigue pareciendo innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs prometían. Finalmente jugó más de lo esperado tras el parón, por lo que llega en forma a la MLS; aun así, nunca hubo opción de que se quedara, ya que el Liverpool no le ofreció renovación. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un equipo que apenas evitó el descenso. Quizá ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al grupo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Atalanta es otra muestra de su modelo de negocio. Compró a Ederson a la Salernitana en 2022 por unos 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra con las cláusulas al venderlo al United tras cuatro años de gran rendimiento, incluido un título histórico en la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: fichar, pulir y vender. El Atlético también lo quería, pero el Atalanta no bajó el precio y el United acabó pagándolo por un jugador con solo un año de contrato. Otro trabajo excelente de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a contrataciones temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United buscaba otro centrocampista y fichó a un brasileño especialista en recuperar balones que, además, sabe jugar. El valor de Ederson bajó algo en el último año —por eso no está en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial y Casemiro sí—. Sin embargo, su bajón se relaciona más con la partida de Gian Piero Gasperini, pues antes era el eje del Atalanta que venció al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, puede formar un dúo sólido con Kobbie Mainoo. Quizá no sea el Casemiro de sus mejores días, pero supera con creces a Manuel Ugarte. Nota: B+

    Para Ederson: El gran fichaje que se merece. Llevaba tiempo queriendo jugar en la Premier League, y ahora podrá demostrar su talento en una liga que se adapta a sus cualidades. Destaca en la recuperación y conservación del balón, y además es peligroso en el área. Algunos podrían decir que le convenía más fichar por el Atlético de Diego Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro y, sobre todo, ha devuelto algo de estabilidad a Old Trafford, antes visto como un destino arriesgado para jugadores en pleno crecimiento. En nuestra opinión, Ederson tiene todo para brillar en el “Teatro de los Sueños” y así volver a la selección brasileña. Nota: A

    —Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar desde el principio, pues su agitación no benefició a Eddie Howe ni a sus jugadores. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, y por una suma excelente. Gordon es trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El desafío ahora es invertir ese dinero con inteligencia, algo que no lograron tras la salida de Isak. Los Magpies ya no pueden ofrecer Champions a sus futuros fichajes; su 12.º lugar en la Premier y el deseo de Gordon de seguir a Isak muestran que el club, bajo propietarios saudíes cada vez más desinteresados, ha dejado de ser una amenaza para la élite inglesa. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas económicos, gastó 80 millones en Gordon apenas sanear sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la delantera y es una máquina de presionar —a diferencia de Marcus Rashford—, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión y que marcó 10 goles en la última Champions, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En sus últimos 60 partidos de Premier solo marcó 12 goles, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque aportará trabajo y puede costar menos que Rashford, había opciones más baratas. Nota: C+

    Para Gordon: un sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés logra por fin fichar por un grande. Admitió que los rumores sobre el Liverpool, su equipo de la infancia, le tentaron, y que el Bayern parecía su destino este verano. Sin embargo, los bávaros, como es comprensible, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo presión para justificar su fichaje, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de relleno. Deberá ganarse la titularidad en un plantel lleno de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon seguramente no creerá su suerte: de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle