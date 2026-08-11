Marc Cucurella cree que el Real Madrid está preparado para tener un gran año con Jose Mourinho

A pesar de sus anteriores vínculos con la famosa cantera de La Masia del Barcelona, Cucurella admitió que el atractivo del campeón de Europa en 15 ocasiones era simplemente demasiado fuerte como para ignorarlo cuando llegó la oferta. El defensa, que ayudó a España a conquistar el Mundial antes de cerrar su llegada al Madrid, describió al club como la cima de este deporte. La oportunidad de unirse a un proyecto liderado por Mourinho y jugar para lo que considera "el club más grande de Europa" fue un factor principal en su decisión de regresar a España tras una exitosa etapa de cuatro años en la Premier League con Brighton y Chelsea.

"Cuando eres un niño que empieza a jugar al fútbol y luego tienes la oportunidad de jugar en un club como este, es muy difícil rechazarlo", dijo Cucurella. "Cuando surgió la oportunidad, no lo dudé ni un segundo. Como espectador, he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions League que han levantado. Tener la oportunidad de vivirlo de primera mano y formar parte de ello es una responsabilidad enorme, pero también un reto muy bonito e importante."