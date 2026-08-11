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Marc Cucurella cree que el Real Madrid está preparado para tener un gran año con Jose Mourinho
El factor Mourinho impulsa el optimismo del Madrid
El internacional español ya ha quedado impresionado por el impacto que el técnico portugués ha tenido en la plantilla durante sus primeras sesiones de entrenamiento juntos. Hablando con Real Madrid TV tras su primer día de entrenamiento con la plantilla, Cucurella compartió sus primeras impresiones sobre el exentrenador de Chelsea y Manchester United.
Preguntado específicamente por lo que el veterano técnico ha aportado al campo de entrenamiento desde su llegada, el lateral izquierdo dijo: "Mucha confianza y naturalidad. Tenemos que hacer en el campo lo que sabemos y, sobre todo, disfrutar. Creo que lo que todos queremos es ganar y tener un gran año".
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Cumpliendo un sueño de infancia en la capital
A pesar de sus anteriores vínculos con la famosa cantera de La Masia del Barcelona, Cucurella admitió que el atractivo del campeón de Europa en 15 ocasiones era simplemente demasiado fuerte como para ignorarlo cuando llegó la oferta. El defensa, que ayudó a España a conquistar el Mundial antes de cerrar su llegada al Madrid, describió al club como la cima de este deporte. La oportunidad de unirse a un proyecto liderado por Mourinho y jugar para lo que considera "el club más grande de Europa" fue un factor principal en su decisión de regresar a España tras una exitosa etapa de cuatro años en la Premier League con Brighton y Chelsea.
"Cuando eres un niño que empieza a jugar al fútbol y luego tienes la oportunidad de jugar en un club como este, es muy difícil rechazarlo", dijo Cucurella. "Cuando surgió la oportunidad, no lo dudé ni un segundo. Como espectador, he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions League que han levantado. Tener la oportunidad de vivirlo de primera mano y formar parte de ello es una responsabilidad enorme, pero también un reto muy bonito e importante."
Un privilegio vestir la famosa camiseta blanca
El movimiento representa un hito importante para el jugador de 28 años, que disputó 163 partidos con el Chelsea y ayudó al club a conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025. Al incorporarse a una gran campaña de fichajes que incluye a Bernardo Silva, Ibrahima Konate y Denzel Dumfries, Cucurella es plenamente consciente del nivel que se exige en el Madrid. Considera este traspaso no solo como un paso en su carrera, sino como una confirmación de su duro trabajo en varios clubes, entre ellos Getafe y Eibar, antes de su irrupción en Inglaterra.
«Es un honor, no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas aquí, es un club con mucha historia, el más grande de Europa. Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y, sobre todo, una recompensa por todo el esfuerzo que he puesto en mi carrera», añadió.
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Preparación para la nueva temporada de La Liga
La preparación del Madrid entra ahora en una fase crítica a medida que se acerca el inicio de la nueva temporada. El equipo afrontará nuevas pruebas de pretemporada contra el Deportivo de A Coruna y el Schalke antes de que arranque la competición oficial. Estos encuentros permitirán a Mourinho seguir integrando a sus nuevos fichajes y afinar el planteamiento táctico que espera que su equipo emplee a lo largo del año. El camino hacia los títulos comenzará oficialmente el 22 de agosto, cuando el Madrid abra su campaña en La Liga con una visita al campo del Espanyol.
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