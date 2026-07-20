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Marc Cucurella confirma que se tatuará el rostro de Luis de la Fuente, cumpliendo la promesa que hizo antes del Mundial
Una promesa grabada en su piel
Antes del inicio del torneo, Cucurella declaró en Cadena COPE: «Si ganamos el Mundial, me haré un tatuaje con la cara de Luis de la Fuente».
Tras el pitido final de la victoria de España por 1-0 sobre Argentina el domingo, y con la medalla de campeón al cuello, el nuevo defensa del Real Madrid recurrió a las redes sociales para buscar al tatuador que le haría el tatuaje, publicando: «¿Hay algún tatuador por aquí?».
- AFP
El dilema de dónde hacerse un tatuaje
A pesar de su determinación por cumplir su promesa, el lateral español admitió tener dudas logísticas sobre el tatuaje.
«Aún no lo sé. Tengo que pensar dónde me lo voy a hacer», declaró Cucurella a Marca en la zona mixta. «La gente también me lo va a preguntar, así que no tiene por qué ser en un sitio visible, pero bueno. Creo que ahora nos queda un largo camino por delante, espero que me den ideas, lo pensaré y luego tendré que hacerlo».
De la Fuente, durante las celebraciones tras ganar el título, recordó la importancia de cumplir la palabra dada: «Ya les he dicho que se equivocaron. Y si haces una promesa, tienes que cumplirla. Tampoco soy tan feo».
Superar las críticas gracias al éxito mundial
Más allá de la anécdota del tatuaje, Cucurella aprovechó este momento de pura alegría para reflexionar sobre su trayectoria hasta la cima y los obstáculos que tuvo que superar. «Estoy muy orgulloso, muy feliz. No es fácil estar aquí. En nuestra carrera, sobre todo en la adolescencia, es duro y hay que tomar decisiones. A veces te dicen que no eres lo suficientemente bueno o que nunca lo lograrás», recordó el lateral izquierdo. «A quienes me lo dijeron, gracias por sus consejos, y también a quienes me ayudaron. Fuimos tenaces, nunca nos rendimos y hoy tenemos la recompensa de estar aquí».
- Getty Images Sport
Un verano inolvidable para la selección española
Convivir casi dos meses ha unido al grupo, algo que Cucurella ve clave para vencer a Argentina.
«Este verano no ha sido fácil y estoy muy contento. Ha sido un largo camino; llevamos mucho tiempo juntos y ahora es el momento de celebrarlo. Vinimos aquí con un objetivo, hemos pasado casi 50 días en la concentración, y ahora es el momento de celebrarlo, de estar juntos y de recordar lo vivido», afirmó.
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