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Marc Bartra, defensa del Real Betis, explica la táctica ensayada en el penalti que frustró a Kylian Mbappe durante la sorprendente derrota del Real Madrid
El Real Madrid tropieza en La Cartuja
El Real Madrid sufrió una sorprendente derrota por 1-0 ante el Real Betis en La Cartuja. El partido quedó finalmente decidido por una acción muy controvertida en torno al penalti fallado por Mbappe. El portero del Betis, Alvaro Valles, logró detener el lanzamiento del delantero francés desde los once metros para mantener la mínima ventaja de su equipo.
Sin embargo, el despeje posterior desató un intenso debate sobre una posible invasión. El defensa del Betis Bartra fue el primer jugador en reaccionar al rechace y alejar el balón a un lugar seguro. Tras el pitido final, el veterano central admitió que su intervención, perfectamente medida, había sido totalmente premeditada.
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Bartra revela su secreto para los penaltis
Hablando con Movistar+ después del partido, Bartra explicó que había estudiado a fondo las reglas sobre la invasión en los penaltis. El defensa colocó deliberadamente los pies en el borde del área para ganar una ventaja inicial vital. Asumió un riesgo enorme para asegurarse de poder despejar el peligro si Valles hacía la parada.
«Hoy he intentado calcularlo lo mejor que he podido», confesó Bartra al hablar de su explosivo tiempo de reacción. «Es verdad que, si le pega medio segundo antes o después, me habrían pillado dentro. Pero creo que ahí, al final, intenté aguantar todo lo que pude con el pie plantado y sin pisarla, y salió bien».
Aprendiendo de un exárbitro
La apuesta calculada de Bartra estuvo inspirada en realidad por un incidente reciente en el que estuvo implicado el defensa del Valencia Jose Gaya. La estrella del Betis vio que Gaya utilizaba una técnica de salto similar en la frontal del área y decidió investigar la legalidad de la acción. Para aclarar el reglamento, Bartra recurrió a un contacto personal con experiencia arbitral.
«Hace unas jornadas, creo que fue Gaya quien dio ese pequeño salto, y se lo pregunté a un amigo árbitro», explicó. «Es un amigo de Segunda B que ya no arbitra, y me dijo que puedes estar ahí, siempre que no la estés pisando».
- AFP
El Betis celebra una victoria histórica
La estrategia defensiva meticulosamente planificada dio enormes frutos para el Betis. La habilitación legal de Bartra aseguró que su equipo se marchara con una famosa victoria por 1-0 sobre el Real Madrid. El equipo de Jose Mourinho debe ahora rearmarse rápidamente y reaccionar en sus próximos partidos para evitar perder terreno en la lucha por el título. Mientras tanto, el Betis esperará aprovechar este enorme impulso de confianza para generar una dinámica vital de cara a lo que queda de temporada.
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