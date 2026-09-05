El Real Madrid sufrió una sorprendente derrota por 1-0 ante el Real Betis en La Cartuja. El partido quedó finalmente decidido por una acción muy controvertida en torno al penalti fallado por Mbappe. El portero del Betis, Alvaro Valles, logró detener el lanzamiento del delantero francés desde los once metros para mantener la mínima ventaja de su equipo.

Sin embargo, el despeje posterior desató un intenso debate sobre una posible invasión. El defensa del Betis Bartra fue el primer jugador en reaccionar al rechace y alejar el balón a un lugar seguro. Tras el pitido final, el veterano central admitió que su intervención, perfectamente medida, había sido totalmente premeditada.