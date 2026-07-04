Marc-André ter Stegen fichará cedido por el Ajax, y el Barcelona pagará la mayor parte de su sueldo

La relación de Ter Stegen con el Barcelona se ha deteriorado. En agosto de 2025 el club le retiró temporalmente la capitanía por un desacuerdo sobre la documentación para inscribir a un sustituto durante su lesión. El asunto se resolvió en menos de 24 horas y se le devolvió la capitanía, pero el incidente generó debate entre comentaristas y afición durante semanas.

Como el Barça suele estar al límite salarial, la idea de traspasar a un veterano de alto salario se ha planteado en varias ventanas. El acuerdo verbal con el Ajax parece la opción más viable para todos.