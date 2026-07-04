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Marc-André ter Stegen fichará cedido por el Ajax, y el Barcelona pagará la mayor parte de su sueldo
El Barcelona está cada vez más cerca de la salida de Ter Stegen
El Barça está a punto de ceder a Ter Stegen al Ajax y asumirá la mayor parte de su salario, según AD. La decisión llega tras un periodo difícil para el portero de 34 años bajo las órdenes de Hansi Flick. El alemán, que fue capitán y titular, ahora queda detrás de Joan García y, con la llegada de Wojciech Szczesny, ve aún más reducidas sus opciones de jugar. También pesan los motivos económicos: su contrato llega hasta 2028 y los salarios aplazados de temporadas pasadas incrementan la masa salarial del Barça.
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Problemas con las lesiones y el desaire de la selección
El traspaso llega tras una etapa complicada para el internacional alemán. En 2025 una rotura del tendón rotuliano lo mantuvo inactivo siete meses, y a su regreso una lesión de espalda requirió cirugía. Cedido al Girona en enero, una lesión en el isquiotibial en su segundo partido lo marginó el resto de la temporada. Ese contratiempo lo excluyó de la lista de Julian Nagelsmann para el Mundial 2026, tras el regreso de Manuel Neuer.
Drama en el Camp Nou
La relación de Ter Stegen con el Barcelona se ha deteriorado. En agosto de 2025 el club le retiró temporalmente la capitanía por un desacuerdo sobre la documentación para inscribir a un sustituto durante su lesión. El asunto se resolvió en menos de 24 horas y se le devolvió la capitanía, pero el incidente generó debate entre comentaristas y afición durante semanas.
Como el Barça suele estar al límite salarial, la idea de traspasar a un veterano de alto salario se ha planteado en varias ventanas. El acuerdo verbal con el Ajax parece la opción más viable para todos.
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Una oportunidad para empezar de nuevo en Ámsterdam
La cesión se cerrará en los próximos días, cuando el portero viaje a Ámsterdam. En el Ajax, Ter Stegen podrá recuperar la forma y la confianza, y asegurar la titularidad tras sus lesiones. Para el Barcelona, el acuerdo reduce la masa salarial y refuerza la plantilla de cara a la temporada 2026-27.
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