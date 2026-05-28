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FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport
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Mapi León y Ona Batlle siguen los pasos de Alexia Putellas y dejan el Barcelona antes del mercado de fichajes de la WSL

Barcelona
M. Leon
O. Batlle
A. Putellas
Liga F
WSL Serie Primavera
Women's football

El Barcelona ha confirmado que las defensas Mapi León y Ona Batlle dejarán el club al terminar sus contratos el mes que viene. Esta salida sigue a la de la leyenda Alexia Putellas, que también busca nuevo reto fuera de Cataluña.

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    El Barça confirma la salida de dos defensas

    León y Batlle dejarán el club este verano tras lograr un histórico cuadruple, incluyendo la Champions con la final 4-0 ante el Lyon. Sus salidas, sumadas a la de Putellas, marcan una gran reestructuración en el equipo dominador de Europa y España.

    Ambas jugadoras han sido clave en el equipo que esta temporada logró un histórico cuádruple, coronado con la victoria 4-0 ante el OL Lyon en la final de la Liga de Campeones en Oslo. Tras alcanzar de nuevo la cima europea, el dúo defensivo está listo para nuevos retos fuera de la Liga F.

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    Próximos destinos de la WSL

    Según ESPN, ambos fichajes se dirigirán a la Superliga Femenina inglesa. Leon negocia con el ambicioso London City Lionesses de la Championship, lo que sería un gran golpe para el club londinense.

    Batlle, que ya brilló en la WSL con el Manchester United antes de volver al Barcelona en 2023, estaría cerca de fichar por el Arsenal, lo que reforzaría la defensa de Renee Slegers en su lucha por alcanzar a Chelsea y Manchester City.

  • El fin de una era para León

    León, de 30 años, deja el Barcelona como una leyenda. Llegó en 2017 del Atlético de Madrid y, con más de 300 partidos y 27 títulos, se consolidó como el pilar de la zaga blaugrana. Su palmarés incluye cuatro Champions, lo que lo consagra como uno de los jugadores más laureados de la historia culé. Su elegancia técnica y su capacidad para construir el juego desde atrás han definido el estilo del Barça en su época dorada.

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    El breve pero entrañable regreso de Batlle

    La segunda etapa de Ona Batlle en el club fue breve y exitosa. Regresó en 2023 y, en tres temporadas, ganó 11 de 12 títulos posibles. Su versatilidad en la defensa ha sido clave para que el Barcelona lograra el triplete y el cuádruple.

    Las salidas de León y Batlle, sumadas a la de Putellas, dejan un gran vacío de liderazgo que el Barcelona deberá llenar. Al equipo solo le queda un partido esta temporada: visitará al Madrid CFF en la Liga F, en lo que será la despedida definitiva de tres de las figuras más influyentes del fútbol femenino moderno.

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