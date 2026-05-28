León y Batlle dejarán el club este verano tras lograr un histórico cuadruple, incluyendo la Champions con la final 4-0 ante el Lyon. Sus salidas, sumadas a la de Putellas, marcan una gran reestructuración en el equipo dominador de Europa y España.

Ambas jugadoras han sido clave en el equipo que esta temporada logró un histórico cuádruple, coronado con la victoria 4-0 ante el OL Lyon en la final de la Liga de Campeones en Oslo. Tras alcanzar de nuevo la cima europea, el dúo defensivo está listo para nuevos retos fuera de la Liga F.