Manuel Ugarte sufrió una grave lesión de rodilla tras chocar con un compañero de la selección uruguaya, y el Manchester United teme que el centrocampista esté de baja por un largo periodo

La participación de Ugarte en el Mundial acabó con doble decepción: Uruguay quedó eliminada tras perder con España. El centrocampista del Manchester United aguantó 44 minutos antes de torcerse la rodilla en un choque fortuito con su compañero Mathías Olivera. Ugarte, que había mostrado buen nivel tras ganar los tres duelos en el suelo, salió en camilla, visiblemente afectado, agravando la eliminación del equipo de Marcelo Bielsa.