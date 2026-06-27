Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

Manuel Ugarte sufrió una grave lesión de rodilla tras chocar con un compañero de la selección uruguaya, y el Manchester United teme que el centrocampista esté de baja por un largo periodo

M. Ugarte
Uruguay
Uruguay vs España
España
World Cup
Manchester United
Premier League

El centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte, sufrió una grave lesión de rodilla durante la eliminación de Uruguay en el Mundial. Tuvo que ser retirado en camilla antes del descanso tras chocar con un compañero, lo que complica los planes de fichajes de verano de su club.

  • El centrocampista fue retirado del terreno de juego en camilla, visiblemente afectado.

    La participación de Ugarte en el Mundial acabó con doble decepción: Uruguay quedó eliminada tras perder con España. El centrocampista del Manchester United aguantó 44 minutos antes de torcerse la rodilla en un choque fortuito con su compañero Mathías Olivera. Ugarte, que había mostrado buen nivel tras ganar los tres duelos en el suelo, salió en camilla, visiblemente afectado, agravando la eliminación del equipo de Marcelo Bielsa.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPAFP

    El United teme que los daños sean graves

    Los responsables de Old Trafford están cada vez más preocupados por el pronóstico inicial. Según el periodista Fabrizio Romano, el United teme que el centrocampista sufra una lesión grave y espera contactar con su entorno para evaluar su gravedad. Este giro ha conmocionado a los departamentos médico y de fichajes del club.

  • Los planes para el mercado de fichajes se han visto trastocados

    La lesión llega en el peor momento y pone en riesgo el plan de fichajes del United. La directiva había decidido vender al internacional uruguayo para financiar la renovación del centro del campo. Ahora, los posibles compradores podrían retirarse hasta que el jugador termine su rehabilitación y demuestre que está en forma.

  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Los planes de reconstrucción quedan en suspenso

    La larga baja de Ugarte obliga al United a revisar ya sus planes de rotación. El equipo de fichajes presiona para vender suplentes y salvar el presupuesto de verano antes del cierre del mercado. Mientras, el jugador se someterá a pruebas la próxima semana para decidir si necesita cirugía.